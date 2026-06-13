فاصله ۴۵ درصدی قیمت خودرو از کارخانه تا خیابان!
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ بررسی قیمت ۱۸ محصول پرتقاضای دو خودروساز بزرگ کشور نشان میدهد که اختلاف معناداری میان قیمت کارخانه و بازار آزاد وجود داشته و این شکاف قیمتی از حدود ۳۸۰ میلیون تومان تا بیش از یک میلیارد و ۳۳۹ میلیون تومان متغیر و در بسیاری از خودروها به بیش از ۳۴ تا ۴۵ درصد قیمت کارخانه میرسد.
به گفته بسیاری از کارشناسان، مهمترین عامل ایجاد این وضعیت، کمتر بودن عرضه نسبت به تقاضای واقعی بازار است به طوریکه محدودیتهای تولید، قیمتگذاری دستوری، انتظارات تورمی و فعالیت واسطهگران باعث شدهاند خودرو برای بسیاری از خریداران به یک کالای سرمایهای تبدیل و در نتیجه آن تا زمانی که عرضه متناسب با تقاضا افزایش نیابد و سازوکار قیمتگذاری اصلاح نشود، شکاف قیمت کارخانه و بازار همچنان پابرجا خواهد ماند.
در میان خودروهای مورد بررسی، «ریرا» با اختلاف حدود یک میلیارد و ۳۳۹ میلیون تومان بیشترین شکاف قیمت را ثبت کرده و پس از آن «پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما» با اختلاف یک میلیارد و ۲۴۵ میلیون تومان و «تارا اتوماتیک» با فاصله قیمتی یک میلیارد و ۲۸ میلیون تومان قرار دارند و این ارقام نشان میدهد که خودروهای جدیدتر و کمتیراژتر بیشترین جذابیت را برای سرمایهگذاران و واسطهها دارند.
در مقابل، خودروهایی مانند «پژو ۲۰۷ دندهای تی یو تری»، «رانا پلاس» و «وانت آریسان» با وجود آنکه فاصله آنها بین ۳۸۰ تا ۵۵۰ میلیون تومان است، اما برای این محصولات رقم قابل توجهی بوده با این حال کمترین فاصله قیمتی را تجربه میکنند.
به طور میانگین، اختلاف قیمت خودروهای انتخاب شده در جدول فوق حدود ۶۸۰ میلیون تومان برآورد میشود که نشاندهنده وجود فاصله قابل توجه در بازار خودرو و شکاف میان قیمت کارخانه تا خیابان است.