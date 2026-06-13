افتتاح مرکز پزشکی و فیزیوتراپی شهید بهنام محمدی

در ادامه سیاست‌های توسعه زیرساخت‌های ورزشی کشور، ایجاد درآمدهای پایدار برای رشته کشتی و بهره‌گیری از دانش و فناوری‌های روز دنیا، مرکز پزشکی و فیزیوتراپی فدراسیون کشتی با نام «شهید بهنام محمدی» در دهکده تازه‌تأسیس فرشتگان میناب احداث شده است.

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، این مرکز تخصصی که در فضایی بالغ بر ۱۵۰۰ متر مربع ساخته شده، از نظر وسعت، تجهیزات و تنوع خدمات، در زمره بزرگ‌ترین، مجهزترین و پیشرفته‌ترین مراکز پزشکی ورزشی و فیزیوتراپی جهان قرار می‌گیرد و با بهره‌گیری از مدرن‌ترین فناوری‌های روز دنیا، خدمات تخصصی درمانی، بازتوانی، ریکاوری، پیشگیری از آسیب‌دیدگی و ارتقای عملکرد ورزشکاران را ارائه خواهد کرد.

مرکز پزشکی و فیزیوتراپی شهید بهنام محمدی صرفاً برای کشتی‌گیران طراحی نشده و تمامی ورزشکاران رشته‌های مختلف و همچنین عموم مردم می‌توانند از خدمات تخصصی و امکانات منحصربه‌فرد آن بهره‌مند شوند.

احداث این مجموعه را می‌توان یکی از مهم‌ترین اقدامات زیرساختی فدراسیون کشتی در مسیر پیوند علم و ورزش، ارتقای سطح خدمات پزشکی ورزشی و ایجاد زیرساختی ماندگار برای ورزش ایران دانست؛ مرکزی که استانداردهای جدیدی را در حوزه پزشکی ورزشی کشور تعریف خواهد کرد.

با توجه به ظرفیت‌های فنی، تجهیزات پیشرفته، نیروی انسانی متخصص و امکان ارائه خدمات در سطح بین‌المللی، این مرکز از پتانسیل بالایی برای تبدیل شدن به یکی از قطب‌های پزشکی ورزشی آسیا برخوردار است و می‌تواند در آینده علاوه بر خدمت‌رسانی به ورزشکاران ایرانی، به مقصدی معتبر برای ارائه خدمات پزشکی ورزشی، بازتوانی و ریکاوری به ورزشکاران منطقه و کشورهای همسایه تبدیل شود.