جنگ ترامپ با ایران، احمقانهترین جنگ تاریخ
هیچ جنگی از سوی آمریکا، احمقانهتر از جنگ ترامپ علیه ایران نبوده؛ نه تنها هیچ دستاوردی نداشته، بلکه هزینهای سرسامآور هم به دنبال داشته است.
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به گزارش تابناک؛ اقتصاددان سوئدی-آمریکایی نوشت: هیچ جنگی از سوی آمریکا پس از حمله خلیج خوکها در سال ۱۹۶۱، احمقانهتر از جنگ ترامپ علیه ایران نبوده؛ نه تنها هیچ دستاوردی نداشته، بلکه هزینهای سرسامآور هم به دنبال داشته است.
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