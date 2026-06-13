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درهای دانشگاه قضایی به روی زنان باز شد

با اعلام رئیس دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری، روند جذب بانوان در مقاطع مختلف تحصیلی این دانشگاه پس از سال‌ها وقفه از سر گرفته شد.
کد خبر: ۱۳۷۸۸۸۵
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درهای دانشگاه قضایی به روی زنان باز شد

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ فرید محسنی رئیس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری در گفت‌و‌گو با میزان با اشاره به مأموریت‌های پیش‌بینی‌شده برای این دانشگاه اظهار کرد: توسعه کمّی و کیفی آموزش‌های تخصصی علوم قضائی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه قضائی از مهم‌ترین برنامه‌های دانشگاه در سال‌های پیش رو است و در این راستا افزایش ظرفیت جذب دانشجو در دستورکار قرار دارد.

وی افزود: به همین منظور براساس سند تحول و تعالی قضائی، این دانشگاه مکلف به افزایش جذب و پرورش سالانه بیش از یک هزار دانشجو است. در همین راستا تمامی امکانات، ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های آموزشی دانشگاه برای تحقق این هدف بسیج شده است.

محسنی با بیان اینکه مجوز‌های جدیدی برای پذیرش دانشجو در دانشگاه اخذ شده است، افزود: براساس این مجوزها، امکان جذب ۴۵۰ نفر در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم قضائی، ۲۰۰ نفر در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته و همچنین ۲۰۰ نفر از طریق آزمون اختصاصی ویژه طلاب فراهم شده است.

رئیس دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری، ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات مهم دانشگاه از سرگیری جذب بانوان در مقاطع مختلف تحصیلی پس از سال‌ها وقفه است که می‌تواند زمینه بهره‌گیری هرچه بیشتر از ظرفیت‌های علمی و تخصصی بانوان را در حوزه علوم قضائی را فراهم کند.

محسنی با تأکید بر ضرورت معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های دانشگاه علوم قضائی به داوطلبان و شرکت‌کنندگان در آزمون سراسری، گفت: آشنایی دانش‌آموزان، دانشجویان و نخبگان علمی با رشته‌های تخصصی علوم قضائی و فرصت‌های تحصیلی و شغلی این دانشگاه نقش مهمی در جذب استعداد‌های برتر و تأمین نیروی انسانی کارآمد برای دستگاه قضائی خواهد داشت.

رئیس دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری خاطرنشان کرد: دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری به عنوان دانشگاه تخصصی قوه‌قضائیه، مأموریت تربیت نیرو‌های متخصص و متعهد برای خدمت در دستگاه قضائی را برعهده دارد و تلاش می‌کند با جذب دانشجویان مستعد و نخبه، زمینه تربیت قضات و مدیران تراز جمهوری اسلامی را بیش از پیش فراهم کند.

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