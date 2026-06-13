درهای دانشگاه قضایی به روی زنان باز شد

با اعلام رئیس دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری، روند جذب بانوان در مقاطع مختلف تحصیلی این دانشگاه پس از سال‌ها وقفه از سر گرفته شد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ فرید محسنی رئیس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری در گفت‌و‌گو با میزان با اشاره به مأموریت‌های پیش‌بینی‌شده برای این دانشگاه اظهار کرد: توسعه کمّی و کیفی آموزش‌های تخصصی علوم قضائی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه قضائی از مهم‌ترین برنامه‌های دانشگاه در سال‌های پیش رو است و در این راستا افزایش ظرفیت جذب دانشجو در دستورکار قرار دارد.

وی افزود: به همین منظور براساس سند تحول و تعالی قضائی، این دانشگاه مکلف به افزایش جذب و پرورش سالانه بیش از یک هزار دانشجو است. در همین راستا تمامی امکانات، ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های آموزشی دانشگاه برای تحقق این هدف بسیج شده است.

محسنی با بیان اینکه مجوز‌های جدیدی برای پذیرش دانشجو در دانشگاه اخذ شده است، افزود: براساس این مجوزها، امکان جذب ۴۵۰ نفر در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم قضائی، ۲۰۰ نفر در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته و همچنین ۲۰۰ نفر از طریق آزمون اختصاصی ویژه طلاب فراهم شده است.

رئیس دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری، ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات مهم دانشگاه از سرگیری جذب بانوان در مقاطع مختلف تحصیلی پس از سال‌ها وقفه است که می‌تواند زمینه بهره‌گیری هرچه بیشتر از ظرفیت‌های علمی و تخصصی بانوان را در حوزه علوم قضائی را فراهم کند.

محسنی با تأکید بر ضرورت معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های دانشگاه علوم قضائی به داوطلبان و شرکت‌کنندگان در آزمون سراسری، گفت: آشنایی دانش‌آموزان، دانشجویان و نخبگان علمی با رشته‌های تخصصی علوم قضائی و فرصت‌های تحصیلی و شغلی این دانشگاه نقش مهمی در جذب استعداد‌های برتر و تأمین نیروی انسانی کارآمد برای دستگاه قضائی خواهد داشت.

رئیس دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری خاطرنشان کرد: دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری به عنوان دانشگاه تخصصی قوه‌قضائیه، مأموریت تربیت نیرو‌های متخصص و متعهد برای خدمت در دستگاه قضائی را برعهده دارد و تلاش می‌کند با جذب دانشجویان مستعد و نخبه، زمینه تربیت قضات و مدیران تراز جمهوری اسلامی را بیش از پیش فراهم کند.