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مقصد جدید مربی پرافتخار ایرانی مشخص شد

سرمربی اسبق تیم فوتبال پرسپولیس فصل آینده در لیگ عراق مربیگری خواهد کرد.
کد خبر: ۱۳۷۸۸۷۱
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مقصد جدید مربی پرافتخار ایرانی مشخص شد

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ یحیی گل‌محمدی، سرمربی اسبق تیم‌های پرسپولیس و فولاد خوزستان، پس از توافق با مسئولان باشگاه دهوک عراق، قرارداد خود را با این باشگاه امضا خواهد کرد تا در فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر عراق هدایت این تیم را بر عهده بگیرد.

گل‌محمدی که در سال‌های اخیر یکی از موفق‌ترین مربیان فوتبال ایران محسوب می‌شود و همراه با پرسپولیس افتخارات متعددی از جمله قهرمانی در لیگ برتر و حضور در فینال لیگ قهرمانان آسیا را تجربه کرده، حالا نخستین تجربه مربیگری خود خارج از فوتبال ایران را آغاز خواهد کرد.

باشگاه دهوک که فصل گذشته عملکرد قابل قبولی در فوتبال عراق داشت، امیدوار است با حضور این مربی ایرانی بتواند در فصل جدید برای کسب عنوان قهرمانی و حضور موفق در رقابت‌های آسیایی رقابت کند.

این در حالیست که در روز‌های اخیر شایعاتی مبنی بر اینکه یحیی گل‌محمدی مجدداً سرمربی پرسپولیس شود مطرح شده بود چرا که به دلیل شرایط خاص کشور در ماه‌های گذشته، گفته می‌شد اوسمار ویرا سرمربی برزیلی پرسپولیس قصد بازگشت به ایران را ندارد.

گل‌محمدی طی روز‌های آینده برنامه‌های خود برای نقل‌وانتقالات و آماده‌سازی تیم دهوک را به مدیران این باشگاه ارائه خواهد کرد تا تمرینات پیش‌فصل زیر نظر او آغاز شود.

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یحیی گل محمدی پرسپولیس لیگ قهرمانان آسیا فوتبال عراق نقل و انتقالات
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