همزمان با برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال و با همکاری بانک شهر و شرکت آسان پرداخت پرشین (آپ) کمپین «کآپ شهر» برگزار می شود. شرکت‌کنندگان در این کمپین شانس دریافت جوایز میلیاردی، کش‌بک‌های نقدی و هزاران جایزه ارزشمند دیگر را خواهند داشت.

کمپین «کآپ شهر» در بستر اپلیکیشن آپ برگزار شده و در این کمپین جوایزی همچون کمک‌هزینه خرید مسکن، کمک‌هزینه خرید خودرو، هزاران جایزه نقدی و کش‌بک‌های لحظه‌ای در کیف پول (برگشت وجه) برای شرکت‌کنندگان در نظر گرفته شده است تا فرصت تجربه هیجان جام جهانی همزمان با شانس برنده شدن در قرعه‌کشی جوایز ارزشمند فراهم شود.

تمامی کاربران اپلیکیشن آپ می‌توانند با انتخاب تیم محبوب خود و پیش‌بینی نتایج مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶، در رقابت «کآپ شهر» شرکت کرده و متناسب با میزان دقت در پیش‌بینی‌های خود، امتیاز مربوطه را کسب کرده و در قرعه‌کشی شرکت نمایند.

همچنین در این کمپین مزایای ویژه برای مشتریان بانک شهر درنظر گرفته شده است. مشتریان بانک شهر علاوه بر بهره‌مندی از امتیازات بخش پیش‌بینی مسابقات، می‌توانند از طریق افتتاح حساب، فعال‌سازی کارت بانک شهر در اپلیکیشن آپ، انجام تراکنش‌های روزمره و افزایش موجودی حساب خود، از امتیازات و شانس ویژه‌ و چندبرابری در قرعه‌کشی برخوردار شوند.

این گزارش می افزاید؛ «کآپ شهر» تلاشی برای پیوند هیجان بزرگ‌ترین رویداد فوتبالی جهان با خدمات بانکداری روزمره است تا مشتریان بتوانند در کنار لذت پیش‌بینی مسابقات، از فرصت دریافت جوایز متنوع و ارزشمند نیز بهره‌مند شوند.