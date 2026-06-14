قمار خودروسازان با جیب ۸۵ میلیون ایرانی/ وقتی بدهی از فروش سبقت میگیرد!
آمار سال ۱۴۰۴ تیر خلاصی بر پیکر ادعاهای مدیران جادهمخصوص بود وقتی مجموع بدهی از مجموع فروش سبقت میگیرد، یعنی با صنعتی روبرو هستیم که تولید فقر میکند. زیان انباشته ۳۳۰ هزار میلیارد تومانی یعنی هر ایرانی، فارغ از اینکه خودرو دارد یا نه، بابت ناکارآمدی این دو شرکت جریمه پرداخت کرده است. جادهمخصوص دیگر یک قطب صنعتی نیست؛ یک موزه عبرت از مدیریت دولتی و انحصار است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، براساس آمار جدید از صنعت خودروی ایران در سال ۱۴۰۴ ؛ صنعتی که نهتنها باری از دوش اقتصاد برنمیدارد، بلکه به سیاهچالهای تبدیل شده که سرمایههای ملی، نقدینگی بانکی و حیات قطعهسازان را در خود میبلعد نشان می دهد که دو غول جادهمخصوص در سال ۱۴۰۴ دیگر واژه ورشکستگی برای وصف وضعیت ایرانخودرو و سایپا کافی نیست که این سیستم تنها با دوپینگ منابع بانکی و انحصار مطلق بازار به حیات خود ادامه میدهد.
مسئله بخش خصوصیه خرابکار بوده
کروز ایران خودرو رو به ورشکستگی کشوند چون قطعات رو چند برابر قیمت میداد
از خودت بپرس چطور خودروساز ضررده بوده ولی قطعه سازی مثل کروز به حدی رسیده که حالا سه خودروسازی روگرفته توو چنته و بحران صنعت خودرو شده؟
شرکت تویوتا را بیارند داخل، تولید کند با یک سوم قیمت این خودرو سازان خودرو تحویل مردم می دهد.
کارگران را هم به اجبار به آن شرکت بدهند.