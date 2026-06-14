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تابناک گزارش می دهد؛

قمار خودروسازان با جیب ۸۵ میلیون ایرانی/ وقتی بدهی از فروش سبقت می‌گیرد!

آمار تکان‌دهنده بدهی ۴۵ همتی سایپا به قطعه‌سازان ثابت می‌کند که چرخ‌های این شرکت نه با بنزین و تکنولوژی، بلکه با خون‌جگر تولیدکنندگان خرد و کارگران زنجیره تأمین می‌چرخد.»
کد خبر: ۱۳۷۸۸۵۸
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3373 بازدید
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۱۷

قمار خودروسازان با جیب ۸۵ میلیون ایرانی/ وقتی بدهی از فروش سبقت می‌گیرد!

آمار سال ۱۴۰۴ تیر خلاصی بر پیکر ادعاهای مدیران جاده‌مخصوص بود وقتی مجموع بدهی از مجموع فروش سبقت می‌گیرد، یعنی با صنعتی روبرو هستیم که تولید فقر می‌کند. زیان انباشته ۳۳۰ هزار میلیارد تومانی یعنی هر ایرانی، فارغ از اینکه خودرو دارد یا نه، بابت ناکارآمدی این دو شرکت جریمه پرداخت کرده است. جاده‌مخصوص دیگر یک قطب صنعتی نیست؛ یک موزه عبرت از مدیریت دولتی و انحصار است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، براساس آمار جدید از صنعت خودروی ایران در سال ۱۴۰۴ ؛ صنعتی که نه‌تنها باری از دوش اقتصاد برنمی‌دارد، بلکه به سیاه‌چاله‌ای تبدیل شده که سرمایه‌های ملی، نقدینگی بانکی و حیات قطعه‌سازان را در خود می‌بلعد نشان می دهد که دو غول جاده‌مخصوص در سال ۱۴۰۴ دیگر واژه ورشکستگی برای وصف وضعیت ایران‌خودرو و سایپا کافی نیست که این سیستم تنها با دوپینگ منابع بانکی و انحصار مطلق بازار به حیات خود ادامه می‌دهد.

سایپا در حالی که تنها ۱۵۰ همت فروش داشته (۳.۷ برابر کمتر از ایران‌خودرو)، اما هزینه مالی بیشتری (۲۸ همت) نسبت به رقیب خود پرداخت کرده است. این یعنی سایپا عملاً نه برای تولید، بلکه برای «پرداخت سود وام‌های قبلی» وام می‌گیرد.
 
مجموع بدهی ۷۱۰ هزار میلیارد تومانی دو خودروساز، زنگ خطری جدی برای نظام بانکی است؛ چراکه برای درک بزرگی این عدد کافی است بدانیم که این رقم از بودجه عمرانی بسیاری از سال‌های کشور فراتر است و خودروسازان با بدهی جاری ۶۵۰ همتی، عملاً توان پرداخت بدهی‌های کوتاه‌مدت خود را ندارند .
 
آمار ۱۶۰ همت مطالبات تعیین‌تکلیف‌نشده زنجیره تأمین نتیجه ای جز نابودی تدریجی بخش خصوصی واقعی ندارد برای مثال سایپا با ۴۵ همت بدهی معوق به قطعه‌سازان (بیش از دو برابر سایر خودروسازان)، عملاً چرخ تولید را به قیمت نابودی کارخانجات قطعه‌سازی می‌چرخاند که در این وضعیت خودروساز از جیب قطعه‌ساز و کارگر زنجیره تأمین، هزینه ناکارآمدی خود را پرداخت می‌کند.
 
اگرچه فروش ۵۵۰ همتی ایران‌خودرو در ظاهر چشمگیر است، اما وقتی به ۱۵۰ همت زیان انباشته و ۳۸۰ همت کل بدهی نگاه می‌کنیم، مشخص می‌شود که این حجم از فروش هم نتوانسته موتور تولید زیان را متوقف کند و  در واقع هر خودرویی که از خط تولید خارج می‌شود، به جای سود، بر کوه زیان انباشته این شرکت می‌افزاید.
 
به گزارش تابناک ، به نظر می رسد که این ارقام ثابت می‌کند که مدل حکمرانی بر صنعت خودرو خیلی وقت است که شکست خورده است؛ شرکتی که بدهی‌اش (۷۱۰ همت) از کل فروش سالانه‌اش (۷۰۰ همت) پیشی گرفته و زیان انباشته‌اش (۳۳۰ همت) به اندازه نیمی از کل دارایی‌های احتمالی‌اش است، در هر جای دیگر دنیا منحل یا واگذار می‌شد درحالی که تداوم این وضعیت یعنی انتقال سرمایه از جیب ۸۵ میلیون ایرانی به صندوقچه ناکارآمدی که خروجی آن، خودروهای بی‌کیفیت و بدهی‌های افسارگسیخته است.
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۱۷
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
0
28
پاسخ
هیچ مقام دولتی نمی‌تواند بگوید که چگونه است خودرسازان ایران که دولتی هستند خودرو های بی کیفیت خود را ماهها قبل ازتولید میفروشند ولی همیشه متضرر هستند چه فرقی میان آنها و خودرسازان خارجی وجود دارد و کجای کار ایشان سوال برانگیز و مشکوک است؟!
پاسخ ها
ناشناس
| Netherlands (Kingdom of the) |
۱۰:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
الان مشخص شد مسئله دولت نبوده
مسئله بخش خصوصیه خرابکار بوده
کروز ایران خودرو رو به ورشکستگی کشوند چون قطعات رو چند برابر قیمت میداد
...
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
1
14
پاسخ
قوه قضاییه لطفا ورود کنه .
ناشناس
|
Poland
|
۰۷:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
8
4
پاسخ
دروغه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
1
30
پاسخ
یک نفر ‌پیدا نمیشود بپرسد چگونه که دو لگن ساز محصولات خودشان را به قیمت برندهای معتبر دنیا می‌فروشند پولش را هم حداقل یک سال جلوتر می‌گیرند ولی باز ضرر می‌کنند ؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
فساد زیاد پول ها را می بلعد
ناشناس
| Netherlands (Kingdom of the) |
۱۰:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
صورت های مالی رو جوری تنظیم میکنن که ضررده نشون بدن
از خودت بپرس چطور خودروساز ضررده بوده ولی قطعه سازی مثل کروز به حدی رسیده که حالا سه خودروسازی رو‌گرفته توو چنته و بحران صنعت خودرو شده؟
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
0
13
پاسخ
درود بر شرفتون که همیشه مطالبی در این خصوص و اینکه چگونه این دو خودرو ساز عرصه را بر رندگی مردم و اقتصاد کشور تنگ نمودند تهیه میکنید. خواهشم اینست که ابن آقایان را رها نکید و در خصوص مابقی خودروسازان چینی نیز مطالبی را مهیا فرمایید. سپاس از پیگیری شما.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
1
27
پاسخ
عقل سلیم می گوید شرکتی که زیان ده است، تعطیلش کنید.
شرکت تویوتا را بیارند داخل، تولید کند با یک سوم قیمت این خودرو سازان خودرو تحویل مردم می دهد.
کارگران را هم به اجبار به آن شرکت بدهند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
تا کی باید بخاطر ترس از بیکار شدن کارگران ایرانخودرو و سایپا همه مردم ضرر کنند
بهنام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
0
22
پاسخ
مديران حاضر نيستند از حقوق بالا و حق ماموريت ها و سرمايه گذاري در ساختمان سازي كوتاه بيايند. اموال زيادي دارند ولي جيب شركت بدهكار است. چرا ملت بايد تحمل كنند چرا قيمت ها به شش ماه پيش بر نمي گردند؟ كروز..
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
2
9
پاسخ
هر ایرانی همت!!! کنه 7-8 میلیون پرداخت کنه تا بدهی ایرانخودرو و سایپا تسویه بشه :(
مهراد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
0
2
پاسخ
ماشین کوییک را گرفتم ولی سود تاخیر دریافت ماشین را گفتند بیشتر از یکسال طول میکشه پرداخت بشه. خود ماشین هم ۵ ماه دیرتر تحویل دادن
پاسخ ها
ناشناس
| Austria |
۱۴:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
خلایق هر چه لایق
ناشناس
|
Germany
|
۱۰:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
0
2
پاسخ
همون موقع که دولتی بودم کشاورز پشت همه چی بود الان که علنا همه اختیارات داده شد به کشاورز
به سایپا نگاه کنید که کروز چطور کرده که اونم هاپولی کنه
ضربه ای نمونده اینا به خودرو و مردم نزده باشن شماها باز دارید از مشکلات مدیریت ذولتی میگید
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