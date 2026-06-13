دیدار غریبآبادی با سفیران چین و روسیه در تهران
معاون وزیر امور خارجه با سفرای چین و روسیه در تهران درباره پیشنویس یادداشت تفاهم اسلامآباد تبادل نظر کرد.
کد خبر: ۱۳۷۸۸۵۶| |
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به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ کاظم غریبآبادی، معاون وزیر امور خارجه کشورمان در برنامه ایکس نوشت: امروز در دیدار مشترک با سفرای روسیه و چین در تهران، در مورد آخرین تحولات مربوط به پیشنویس یادداشت تفاهم اسلامآباد، بحث و تبادل نظر شد.
وی افزود: شراکت راهبردی ایران، چین و روسیه و هماهنگیها و تعاملات میان سه کشور با قوت تداوم خواهد یافت.
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