

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه کشورمان در برنامه ایکس نوشت: امروز در دیدار مشترک با سفرای روسیه و چین در تهران، در مورد آخرین تحولات مربوط به پیش‌نویس یادداشت تفاهم اسلام‌آباد، بحث و‌ تبادل نظر شد.

وی افزود: شراکت راهبردی ایران، چین و روسیه و هماهنگی‌ها و تعاملات میان سه کشور با قوت تداوم خواهد یافت.