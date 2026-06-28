سالمون وحشی با برنج گل‌کلم و ادامامه، یک غذای سالم، سبک و سرشار از سبزیجات است که با گل‌کلم خردشده به اندازه برنج، ادامامه، پیازچه و فیله سالمون تهیه می‌شود. با این غذا می‌توانید مواد سالمی مثل ماهی و سبزیجات را به رژیم غذایی خود اضافه کنید جزئیات دستور پخت این سالمون وحشی با برنج گل‌کلم را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید. سالمون وحشی با برنج گل‌کلم و ادامامه، یک غذای سالم، سبک و سرشار از سبزیجات است که با گل‌کلم خردشده به اندازه برنج، ادامامه، پیازچه و فیله سالمون تهیه می‌شود. با این غذا می‌توانید مواد سالمی مثل ماهی و سبزیجات را به رژیم غذایی خود اضافه کنید جزئیات دستور پخت این سالمون وحشی با برنج گل‌کلم را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.

مواد لازم

یک عدد گل‌کلم بزرگ

۳ قاشق غذاخوری روغن زیتون

نمک و فلفل به میزان لازم

۲ عدد پیازچه خردشده

۱ پیمانه ادامامه پوست‌گرفته

۴ فیله سالمون وحشی، هر کدام حدود ۱۷۰ گرم

حدود یک‌سوم پیمانه گشنیز تازه خردشده

۱ عدد لیموترش برای سرو