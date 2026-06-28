تهچین؛
دستور پخت سالمون وحشی با برنج گلکلم و ادامامه
سالمون وحشی با برنج گلکلم و ادامامه، یک غذای سالم، سبک و سرشار از سبزیجات است که با گلکلم خردشده به اندازه برنج، ادامامه، پیازچه و فیله سالمون تهیه میشود. با این غذا میتوانید مواد سالمی مثل ماهی و سبزیجات را به رژیم غذایی خود اضافه کنید جزئیات دستور پخت این سالمون وحشی با برنج گلکلم را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.
مواد لازم
یک عدد گلکلم بزرگ
۳ قاشق غذاخوری روغن زیتون
نمک و فلفل به میزان لازم
۲ عدد پیازچه خردشده
۱ پیمانه ادامامه پوستگرفته
۴ فیله سالمون وحشی، هر کدام حدود ۱۷۰ گرم
حدود یکسوم پیمانه گشنیز تازه خردشده
۱ عدد لیموترش برای سرو
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