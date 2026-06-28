En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 208
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی کیفیت 480
کد خبر:۱۳۷۸۸۵۵
کد خبر:۱۳۷۸۸۵۵
853 بازدید
نظرات: ۱
ته‌چین؛

دستور پخت سالمون وحشی با برنج گل‌کلم و ادامامه

سالمون وحشی با برنج گل‌کلم و ادامامه، یک غذای سالم، سبک و سرشار از سبزیجات است که با گل‌کلم خردشده به اندازه برنج، ادامامه، پیازچه و فیله سالمون تهیه می‌شود. با این غذا می‌توانید مواد سالمی مثل ماهی و سبزیجات را به رژیم غذایی خود اضافه کنید جزئیات دستور پخت این سالمون وحشی با برنج گل‌کلم را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.

مواد لازم
یک عدد گل‌کلم بزرگ
۳ قاشق غذاخوری روغن زیتون
نمک و فلفل به میزان لازم
۲ عدد پیازچه خردشده
۱ پیمانه ادامامه پوست‌گرفته 
۴ فیله سالمون وحشی، هر کدام حدود ۱۷۰ گرم
حدود یک‌سوم پیمانه گشنیز تازه خردشده
۱ عدد لیموترش برای سرو

 

گزارش خطا
برچسب‌ها:
آشپزی ویدیو فیلم ته چین
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
0
2
پاسخ
۴ تا فیله سالمون میشه ۴ میلیون
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
طرز تهیه کباب چلو

طرز تهیه کباب چلو

کباب چلو یکی از غذاهای پرطرفدار است که در هند، پاکستان و افغانستان و حتی...
طرز تهیه رضا لقمه

طرز تهیه رضا لقمه

رضا لقمه یک نوع از لقمه‌های گوشت معروف در تهران است. طرز تهیه این غذای...
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل