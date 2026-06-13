پاکستان: به دستیابی به یک توافق صلح نزدیک شدهایم
با توجه به اینکه انتظار میرود نهاییسازی این توافق طی ۲۴ ساعت آینده انجام شود، پاکستان در حال آمادهسازی برای امضای الکترونیکی توافق صلح بلافاصله پس از آن است و پس از آن نیز مذاکرات در سطح فنی در هفته آینده برگزار خواهد شد.
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به گزارش تابناک به نقل از انتخاب؛ شهباز شریف نخست وزیر پاکستان اعلام کزد: ما اکنون بیش از هر زمان دیگری به دستیابی به یک توافق صلح نزدیک شدهایم.
با توجه به اینکه انتظار میرود نهاییسازی این توافق طی ۲۴ ساعت آینده انجام شود، پاکستان در حال آمادهسازی برای امضای الکترونیکی توافق صلح بلافاصله پس از آن است و پس از آن نیز مذاکرات در سطح فنی در هفته آینده برگزار خواهد شد.
مایلیم از ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران به خاطر تعهد مستمرشان در طول مذاکرات صمیمانه قدردانی کنیم، و همچنین مراتب سپاس و قدردانی خالصانه خود را از برادرانمان در منطقه به دلیل حمایتهایشان ابراز میداریم. ما اطمینان داریم که این توافق صلح تاریخی، پایهای مستحکم برای صلحی پایدار و ماندگار فراهم خواهد کرد
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