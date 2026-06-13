رئیس مجلس شورای اسلامی نوشت: ‏به تأسی از شهدای قهرمان و مظلوم جنگ ۱۲ روزه، تا پای جان برای سربلندی و پیروزی نهایی ایران عزیز ایستاده‌ایم.

‏به تأسی از شهدای جنگ ۱۲ روزه، تا پای جان برای پیروزی نهایی ایران عزیز ایستاده‌ایم

به گزارش تابناک؛ محمدباقر قالیباف؛ رئیس مجلس شورای اسلامی به مناسبت اولین سالگرد جنگ ۱۲ روزه در صفحه شخصی خود نوشت:

یکسال از آغاز اولین دور از حملات جنایتکارانه رژیم اسراییل و آمریکا به خانه ابدی ما ایران می‌گذرد.

کودکان بی‌گناه را به قتل رساندند و از هیچ جنایت و قساوتی پرهیز نکردند.

‏به تأسی از شهدای قهرمان و مظلوم جنگ ۱۲ روزه، تا پای جان برای سربلندی و پیروزی نهایی ایران عزیز ایستاده‌ایم.