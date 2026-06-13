ادامه دفاع از ایران در میدان مذاکره

سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه میدان و دیپلماسی در کنار هم از ایران دفاع می‌کنند، تصریح کرد: مذاکره از موضع اقتدار، ادامه همان دفاع ملی است.

به گزارش تابناک؛ فاطمه مهاجرانی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

یک سال از آغاز جنگ تحمیلی دوم می‌گذرد. همان‌گونه که رهبر شهید گفتند: «این جنگ را آنها آغاز کردند، اما ما آن را به پایان می‌رسانیم.» میدان و دیپلماسی در کنار هم از ایران دفاع می‌کنند؛ یکی حافظ امنیت کشور و دیگری مدافع حقوق ملت. مذاکره از موضع اقتدار، ادامه همان دفاع ملی است.