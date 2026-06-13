کالابرگ؛ راهکاری برای حفظ قدرت خرید مردم در شرایط تورمی

یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور در شرایط کنونی، حفظ قدرت خرید خانوارها و تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم است. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که پرداخت‌های نقدی، به‌ویژه در دوره‌های تورمی، به سرعت اثر خود را از دست می‌دهد و نمی‌تواند امنیت معیشتی خانوارها را تضمین کند. به همین دلیل، سیاست حمایت کالایی و تقویت نظام کالابرگ می‌تواند راهکار مؤثرتری برای صیانت از سفره مردم باشد.

در شرایطی که قیمت برخی کالاهای اساسی تحت تأثیر نوسانات اقتصادی و تحولات منطقه‌ای افزایش یافته است، اولویت اصلی سیاست‌گذاران باید اطمینان از دسترسی پایدار مردم به کالاهای ضروری باشد. حمایت مستقیم از تأمین کالا، این اطمینان را ایجاد می‌کند که منابع اختصاص یافته واقعاً صرف تأمین نیازهای اساسی خانوارها شود و اثرگذاری بیشتری نسبت به پرداخت‌های نقدی داشته باشد.

البته موفقیت این سیاست، مستلزم تأمین منابع مالی پایدار و اجرای دقیق آن است. دولت باید با استفاده از ظرفیت‌های موجود و مدیریت منابع، زمینه اجرای مؤثر طرح کالابرگ را فراهم کند تا اقشار مختلف جامعه بتوانند بدون دغدغه، کالاهای ضروری خود را تأمین کنند. هرگونه تأخیر در این زمینه می‌تواند فشار بیشتری بر معیشت خانوارها وارد کند.

در کنار اجرای سیاست‌های حمایتی، نظارت بر بازار نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. کنترل قیمت‌ها، جلوگیری از احتکار و مقابله با سوءاستفاده‌های احتمالی، از جمله اقداماتی است که باید همزمان با اجرای طرح‌های حمایتی دنبال شود. نقش دستگاه‌های نظارتی، اتحادیه‌ها و اصناف در این زمینه بسیار تعیین‌کننده است.

در نهایت، حمایت از معیشت مردم تنها با تزریق منابع مالی محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند مجموعه‌ای از سیاست‌های هماهنگ در حوزه تأمین کالا، تنظیم بازار و نظارت مؤثر است. کالابرگ می‌تواند یکی از ابزارهای کارآمد برای عبور از شرایط فعلی و حفظ قدرت خرید خانوارها باشد، مشروط بر آنکه با برنامه‌ریزی دقیق و تأمین منابع لازم همراه شود.