آغاز نهمین اردوی تیم ملی والیبال نشسته مردان

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی کمیته ملی پارالمپیک و به نقل از فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان یابان، نهمین مرحله از تمرینات تیم ملی والیبال نشسته مردان از ۲۳ تا ۲۹ خرداد ماه به میزبانی کمپ تیم‌های ملی جانبازان و توان یابان برگزار می‌شود.

داوود علیپوریان، صادق بیگدلی، حمیدرضا عباسی، امیررضا میرزایی، مهدی بابادی، علی اکبری، مرتضی مهرزاد، میثم علیپور، حسین گلستانی، محمد نعمتی، جمال نظری، وحید بایلری، مسعود امامی، میثم حاج بابایی، پارسا محمدی، حسین دریکوند و رسول اسدی ملی پوشان دعوت شده به این اردو هستند که تمرینات خود را با نظارت هادی رضایی سرمربی، امین اصغری و مجتبی قنبری مربیان تیم ملی انجام می‌دهند.

هادی ساجدی نیا و دکتر علیرضا طایفه به عنوان مربیان بدنساز، محمدهادی هادیزاده روانشناس و امیر آقائی مربی فرهنگی در این اردو ملی پوشان را همراهی می‌کنند و سرپرستی اردو نیز بر عهده علی کشفیا است.