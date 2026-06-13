تا دقایقی دیگر/ اعلام جزییات مراسم تشییع رهبر شهید

تا دقایقی دیگر، جزئیات مراسم وداع، تشییع و تدفین امام شهید حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای قدس‌الله اعلام می‌شود.

به گزارش تابناک؛ مهدی فضائلی عضو دفتر رهبری در صفحه شخصی خود نوشت: تا دقایقی دیگر، جزئیات مراسم وداع، تشییع و تدفین امام مجاهد شهید حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای قدس‌الله نفسه‌الزکیه با صدور اطلاعیه دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب اسلامی اعلام می‌شود.