تا دقایقی دیگر/ اعلام جزییات مراسم تشییع رهبر شهید
تا دقایقی دیگر، جزئیات مراسم وداع، تشییع و تدفین امام شهید حضرت آیتالله العظمی خامنهای قدسالله اعلام میشود.
کد خبر: ۱۳۷۸۸۳۹| |
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به گزارش تابناک؛ مهدی فضائلی عضو دفتر رهبری در صفحه شخصی خود نوشت: تا دقایقی دیگر، جزئیات مراسم وداع، تشییع و تدفین امام مجاهد شهید حضرت آیتالله العظمی خامنهای قدسالله نفسهالزکیه با صدور اطلاعیه دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب اسلامی اعلام میشود.
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