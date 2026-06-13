به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ تیم ملی فوتبال ایران ساعت ۴:۳۰ صبح روز سه‌شنبه ۲۶ خرداد ماه در نخستین بازی خود در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ در ورزشگاه سوفای لس‌انجلس آمریکا به مصاف نیوزیلند می‌رود.

شاگردان امیر قلعه‌نویی که در حال حاضر در تیخوانا مکزیک حضور دارند، یک روز قبل از بازی با نیوزیلند راهی لس آنجلس خواهند شد. طبق پیگیری خبرنگار تسنیم با توجه به عدم صدور ویزای برخی از همراهان تیم ملی از جمله مهدی محمدنبی مدیر تیم و مهدی خراطی مدیر اجرایی از سوی آمریکا، هومن افاضلی مربی و مشاور کادرفنی تیم ملی برای انجام کار‌های هماهنگی به لس آنجلس رفته است.

فیفا هتل وست دریفت (Westdrift) را برای اسکان تیم ملی در لس آنجلس معرفی کرده و افاضلی به عنوان نماینده ایران قرار است از این هتل بازدید کند.

فاصله هتل محل اقامت فعلی تیم ملی ایران در تیخوانا با هتل Westdrift در لس آنجلس ۲۶۵ کیلومتر و با ورزشگاه محل بازی ایران و نیوزیلند حدود ۱۰ کیلومتر و کمتر از ۱۵ دقیقه است.

هتل ۴ ستاره Westdrift واقع در ساحل منهتن در شهر لس آنجلس است که تصاویر آن را در زیر مشاهده می‌کنید: