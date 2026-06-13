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نرخ واقعی تخم مرغ اعلام شد

رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه مرغداران میهن با اشاره به شرایط بحرانی صنعت تخم‌مرغ اعلام کرد قیمت تمام‌شده این محصول به‌مراتب بالاتر از نرخ فعلی بازار است و هر شانه تخم‌مرغ با احتساب هزینه‌ها باید حدود ۴۰۰ هزار تومان برای مصرف‌کننده قیمت‌گذاری شود؛ در حالی که هم‌اکنون تولید با زیان سنگین و مازاد ۲۰ هزار تنی روبه‌رو است.
کد خبر: ۱۳۷۸۸۲۰
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10207 بازدید
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نرخ واقعی تخم مرغ اعلام شد

حمیدرضا کاشانی رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن گفت: در حال حاضر قیمت هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری ۱۶۰ هزار تومان است که حدود ۱۰۰ هزار تومان کمتر از قیمت تمام شده عرضه می شود.

به گزارش تابناک به نقل از نورنیوز؛ به گفته وی، اکنون تولیدکنندگان شرایط بسیار نامناسبی را پشت سر می گذرانند و به رغم آنکه بارها به وزارت جهاد اعلام کردیم که تولیدکنندگان طی یکسال قبل شرایط نامطلوب و زیان غیرقابل تحملی را سپری کردند و خواستار تسهیل در امر صادرات شدیم، اما به بهانه نظارت گلوگاه ایجاد کردند که این امر توقف در صادرات ایجاد کرده است.

کاشانی ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی نگران پایداری تولید هستیم چراکه صنعت مرغ تخم گذار روزانه ۴۰۰ میلیارد تومان و ماهانه ۱۲ هزار میلیارد تومان متحمل زیان است و این اتفاق طی یکسال اخیر گریبانگیر تولیدکننده شده است و متاسفانه به تمامی موضوعات بی توجهی می شود.

این مقام مسئول درباره آخرین وضعیت خرید حمایتی تخم مرغ بیان کرد: با توجه به آنکه وزارت جهاد در امر صادرات مداخله کرده است، اتحادیه قادر به خرید حمایتی تخم مرغ نخواهد بود، این درحالی است که را برون سپاری کنند و امور را به بخش واگذار کنند، اما وزارتخانه با مداخله گری خود  اقدام به صادرات و صدور مجوز می کنند.

وی ادامه داد: علی رغم آنکه مرغدار ۴۰ درصد کمتر از قیمت تمام شده، تخم مرغ تولیدی خود را عرضه می کند، اما با محدودیت صادرات و تناژ روبروست که این امر آسیب جدی به تولید وارد کرده است، براین اساس معاونت بازرگانی وزارت جهاد و پشتیبانی امور دام باید نسبت به خرید حمایتی اقدام کند.

کاشانی با تاکید بر صادرات ماهانه ۱۰ هزار تن و خرید حمایتی ۱۰ تا ۱۵ هزار تن تخم مرغ افزود: براساس آمار تولید تخم مرغ فروردین ۵۰ هزار تن، اردیبهشت ۲۵ هزار تن مازاد بر نیاز بود که برای خرداد با تحقق تولید ۱۰۵ هزار تن تخم مرغ، ۲۰ هزار تن محصول مازاد بر نیاز کشور داریم.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن درباره آخرین وضعیت صادرات تخم مرغ بیان کرد: در حال حاضر صادرات تخم مرغ به شکل محدودی در حال انجام است. گفتنی است سال گذشته از ابتدای سال تا این مقطع ۳۰ هزار تن تخم مرغ صادر شده بود، درحالیکه امسال میزان صادرات به هزار تن نرسیده و در نهایت این امر‌ منجر به زیان‌ چشمگیر مرغداران شده است.

وی قیمت منطقی هر کیلو تخم مرغ برای مصرف کننده را ۲۰۰ هزار تومان معادل شانه ای ۴۰۰ هزار تومان اعلام کرد.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۸
انتشار یافته: ۱۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
0
14
پاسخ
اونوقت طرف منتظره توافقه تا تخم مرغ ارزونتر هم بشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
0
13
پاسخ
واقعاً تولید کننده ها ضرر می کنن از طرفی مصرف کننده ها هم پولی برای خرید ندارن کی قیمت ها به ثبات خواهد رسید اله و اعلم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
0
8
پاسخ
زودتر اعلام میکردین من دیشب تونستم ۶ تا تخم مرغ بخرم میدونستم چند روز صبر میکردم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
قبل از جک نویسی حداقل مطلب رو بخون . داره میگه قیمت تمام شده بیشتر از اونی است که داره به فروش میرسه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
0
20
پاسخ
تولید کننده ناراضی ! مصرف کننده ناراضی! پس سود این معاملات در جیب کی میره؟؟؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
کسایی که از دولت فخیمه مجوز انحصاری واردات خوراک دام و طیور دارن
تمام گرونی ها زیر سر دولت و رانت خواران زیر نطر دولت هست .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
0
29
پاسخ
تخم مرغ پارسال همین موقع شونه ای 70 هزار بود چند وقت پیش 500 هزار رو هم رد کرد . یعنی از پارسال که دلار آزاد 60 درصد رفته بالا هزینه مرغدار 600 درصد رفته بالا ؟!! آخه چقدر دروغ دمبل برای چند برابر گرون فروختن جنس . شما هم میری سراغ رییس اتحادیه خوب معلومه همین شعرها رو تحویلت میده . بس کن مرد مومن . بازار از اجحاف و چند برابر بودن قیمتها داره منفجر میشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
0
15
پاسخ
دانه ای چند به مصرف کننده برسه شما راضی می شوید ، در حال حاضر در هر بسته چند دانه شکسته هم وجود دارد که با احتساب آنها تقریبا دانه ای بیست هزارتومان است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
1
16
پاسخ
از وزارت جهاد کشاورزی و اقتصاد فقط نامی باقی مانده است چون کلیه محصولات تولیدی دامداران و کشاورزان با ریال تولید و به دلار حتی بالاتر از قیمت های بین المللی به مردم عرضه می شوند اگر نبود تحریم ها و واردات ازاد می شد و فضا عرضه و تقاضا رقابتی می بود مردم با قیمت های بسیار پایین تر این اقلام را دریافت می کردند گاز و برق و اب یارانه ای و دستمزد ریالی دارند ولی محصول تولید را با قیمت های بسیار بالاتر عرضه می کنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
0
7
پاسخ
وارد کنیم چند میافتد؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
0
8
پاسخ
واقعا خجالت اوراست باید وزیر اقتصاد وکشاورزی استعفا دهد
حسن سامنی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
0
1
پاسخ
خب وقتی میگیم دولت بیخوده فقط حقوق میگیرن بخاطر اینه دیگه هیچکس اززندگی راضی نیست نه تولیدکننده نه مصرف کننده امان ازبیفکری مردم گذشته
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