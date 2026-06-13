نخل استوار در میان سیلاب بوشهر
بارشهای سنگین فروردین ۱۴۰۵ در بخش ریز استان بوشهر، چشماندازی کمسابقه را در دل اقلیم گرم و خشک جنوب ایران رقم زد؛ جایی که یک اصله نخل تنها، در میان پهنهای از آب ایستاده و به نمادی از قدرت طبیعت و دگرگونی چهره سرزمین پس از بارانهای سیلآسا تبدیل شده است.
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به گزارش تابناک؛ بارشهای سنگین فروردین ۱۴۰۵ در بخش ریز استان بوشهر، چشماندازی کمسابقه را در دل اقلیم گرم و خشک جنوب ایران رقم زد؛ جایی که یک اصله نخل تنها، در میان پهنهای از آب ایستاده و به نمادی از قدرت طبیعت و دگرگونی چهره سرزمین پس از بارانهای سیلآسا تبدیل شده است.
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