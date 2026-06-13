به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ یک پیرزن ۷۷ ساله که در جوانی ازدواج کرده بود و شوهرش زود فوت کرده بود، در ۷۷ سالگی تصمیم به ازدواج با خودش گرفت.

دوروتی فدلی تصمیم گرفت لباس عروسی و دسته گل رز بخرد. او با آوردن یک کشیش از کلیسا، ازدواج خود را به طور رسمی ثبت کرد. وی که بسیار خوشحال به نظر می‌رسید گفت: عشق مهم‌ترین چیز در این دنیاست. اگر خدا را دوست داشته باشی و خودت را دوست داشته باشی، دنیایت پر از گل‌های رز می‌شود.

ازدواج با خود (sologamy) یک پدیده نسبتاً جدید در جوامع غربی است که در سال‌های اخیر رواج بیشتری پیدا کرده است. این نوع ازدواج نمادی از عشق به خود، پذیرش خود و تعهد به خوشبختی فردی است. دوروتی فدلی، پیرزن ۷۷ ساله آمریکایی، پس از سال‌ها زندگی بدون همسر، تصمیم گرفت عشق به خود را جشن بگیرد. او با خرید لباس عروسی و دسته گل رز و با حضور یک کشیش، ازدواج خود را به طور رسمی ثبت کرد. پیام او «عشق مهم‌ترین چیز در این دنیاست» و «اگر خدا را دوست داشته باشی و خودت را دوست داشته باشی، دنیایت پر از گل‌های رز می‌شود» نشان دهنده نگاه مثبت او به زندگی و عشق به خود است. این حرکت می‌تواند الهام‌بخش بسیاری از افرادی باشد که پس از از دست دادن همسر یا در تنهایی، به دنبال یافتن شادی و معنا در زندگی هستند. ازدواج با خود به معنای انزوا و خودخواهی نیست، بلکه بیانگر تعهد به خودمراقبتی، خودپذیری و جشن گرفتن زندگی است. امیدواریم این داستان شیرین، تلنگری برای همه ما باشد تا قدر خود را بدانیم و عشق به خود را در اولویت زندگی قرار دهیم.