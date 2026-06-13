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عجیب‌ترین ازدواج جهان

یک پیرزن ۷۷ ساله که در جوانی ازدواج کرده بود و شوهرش زود فوت کرده بود، در ۷۷ سالگی تصمیم به ازدواج با خودش گرفت.
کد خبر: ۱۳۷۸۸۱۱
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57979 بازدید
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۹
عجیب‌ترین ازدواج جهان

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ یک پیرزن ۷۷ ساله که در جوانی ازدواج کرده بود و شوهرش زود فوت کرده بود، در ۷۷ سالگی تصمیم به ازدواج با خودش گرفت.

دوروتی فدلی تصمیم گرفت لباس عروسی و دسته گل رز بخرد. او با آوردن یک کشیش از کلیسا، ازدواج خود را به طور رسمی ثبت کرد. وی که بسیار خوشحال به نظر می‌رسید گفت: عشق مهم‌ترین چیز در این دنیاست. اگر خدا را دوست داشته باشی و خودت را دوست داشته باشی، دنیایت پر از گل‌های رز می‌شود.

ازدواج با خود (sologamy) یک پدیده نسبتاً جدید در جوامع غربی است که در سال‌های اخیر رواج بیشتری پیدا کرده است. این نوع ازدواج نمادی از عشق به خود، پذیرش خود و تعهد به خوشبختی فردی است. دوروتی فدلی، پیرزن ۷۷ ساله آمریکایی، پس از سال‌ها زندگی بدون همسر، تصمیم گرفت عشق به خود را جشن بگیرد. او با خرید لباس عروسی و دسته گل رز و با حضور یک کشیش، ازدواج خود را به طور رسمی ثبت کرد. پیام او «عشق مهم‌ترین چیز در این دنیاست» و «اگر خدا را دوست داشته باشی و خودت را دوست داشته باشی، دنیایت پر از گل‌های رز می‌شود» نشان دهنده نگاه مثبت او به زندگی و عشق به خود است. این حرکت می‌تواند الهام‌بخش بسیاری از افرادی باشد که پس از از دست دادن همسر یا در تنهایی، به دنبال یافتن شادی و معنا در زندگی هستند. ازدواج با خود به معنای انزوا و خودخواهی نیست، بلکه بیانگر تعهد به خودمراقبتی، خودپذیری و جشن گرفتن زندگی است. امیدواریم این داستان شیرین، تلنگری برای همه ما باشد تا قدر خود را بدانیم و عشق به خود را در اولویت زندگی قرار دهیم.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۱۵
انتشار یافته: ۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
8
99
پاسخ
رسما همه خل شدن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
7
71
پاسخ
این نشان می دهد اگر شوهرتان در زمان جوانی فوت کرد سریع ازدواج کنید در غیر این صورت به سرنوشت این زن دچار میشوید
پاسخ ها
مجید
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
حالا تو شوهر پیدا کن دختراش تو خونه موندن کی داماد میشه با این اوضاع اقتصادی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
14
35
پاسخ
جالبه
منم باید همینکار رو بکنم😊چون ازدواج نکردم و دیگه خیلی دیر شده
فریبا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
14
25
پاسخ
سلام من خودم به این درد مبتلا هستم،یه دنیا ممنون منم تصمیم گرفتم با خودم ازدواج کنم،عالیییییییییییییییی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
1
31
پاسخ
کسی که می خواد ازدواج کنه باید زود ازدواج کنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
5
18
پاسخ
با خودش خوشبخت بشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
4
9
پاسخ
این خبر خیلی قدیمی است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
4
32
پاسخ
اینا فقط مسخره بازی هست .میتونست دوباره ازدواج کنه تا اینطوری تو ابن سن و سال دیوونه بازی در نیاره .درضمن اگه دختر و پسر با متر و معیارهای قدیمی پیش نرن و هر چی رو که نداشتن نخوان با ازدواج بدست بیارن میشه هم زود ازدواج کرد و هم خوب .نمیدونم چرا همه چی جدبد شده ولی پای ازدواج که پیش میاد همون رسم و رسومات قدیمی و پر خرج رو جلو میارن .
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