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کاهش چشمگیر کودکان کار در جهان/ ایران بر خلاف مسیر

نگاهی به آمار کودکان کار در جهان نشان می دهد با وجود کاهش چشمگیر این آمار، اما ایران روند افزایشی را در خود دارد.
کد خبر: ۱۳۷۸۸۰۸
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2895 بازدید
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۲۴

کاهش چشمگیر کودکان کار در جهان/ ایران بر خلاف مسیر

دفتر ژنو سازمان ملل متحد با انتشار آماری تکان‌دهنده اما امیدوارکننده، اعلام کرد که همچنان ۱۳۸ میلیون کودک در سراسر جهان درگیر کار کودک هستند.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، آمار کودکان کار، هرچند از ۲۴۶ میلیون نفر در سال ۲۰۰۰ میلادی به نصف کاهش یافته، اما روند کند کاهش، جهان را از دستیابی به هدف ریشه‌کنی کامل کار کودک تا سال ۲۰۲۵ دور نگه داشته است.

گزارش مشترک سازمان بین‌المللی کار  و یونیسف، که روز گذشته منتشر شد، تصویری از پیشرفت ناکافی اما قابل توجه را ترسیم می‌کند: بیش از ۱۰۰ میلیون کودک کمتر نسبت به دو دهه پیش، با کاهش ۲۲ میلیونی تنها در چهار سال از ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴.


همچنان زنگ خطر
این آمار، زنگ خطری جهانی است؛ جایی که ۵۴ میلیون کودک در کارهای خطرناک — آنهایی که سلامت، ایمنی یا توسعه‌شان را تهدید می‌کند — گرفتارند. پسران با ۷۸ میلیون نفر بیش از دختران با ۵۹ میلیون نفر درگیرند و بخش عمده در کشاورزی متمرکز شده است. آسیا و اقیانوسیه بیشترین کاهش را داشته، اما فقر، درگیری‌ها و تغییرات اقلیمی همچنان موتور محرکه این پدیده شوم باقی مانده‌اند.

ایران؛ افزایش در برابر کاهش جهانی
در حالی که جهان به سمت کاهش تدریجی حرکت کرده، وضعیت در ایران داستان متفاوتی روایت می‌کند. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تیر ۱۴۰۲  حدود ۱۵ درصد از کودکان ایران — معادل حدود ۱.۶ تا ۲ میلیون نفر — درگیر کار کودک هستند. این رقم شامل کارهای خانگی نیز می‌شود و حداقل ۱۰ درصد کودکان کار، فرصت تحصیل را از دست داده‌اند. مقایسه با سال ۲۰۰۰ نشان‌دهنده واگرایی نگران‌کننده است.

کاهش چشمگیر کودکان کار در جهان/ ایران بر خلاف مسیر

آمارهای تاریخی مانند سرشماری در میانه دهه هشتاد، حدود ۱.۷ میلیون کودک کار را گزارش می‌کردند، اما برآوردهای غیررسمی و گزارش‌های بعدی حاکی از تثبیت یا حتی افزایش نسبی در برخی دوره‌ها به دلیل بحران اقتصادی، تورم و فقر فزاینده است. برخلاف روند جهانی که کودک‌کار را تقریباً به نصف رسانده، در ایران عواملی چون تحریم‌ها، بیکاری والدین و مهاجرت فزینده و غیرقانونی از افغانستان، این پدیده را مقاوم‌تر کرده است. مقامات گاهی ارقام پایین‌تری مانند ۳۶۸ هزار تا ۴۹۹ هزار نفر برای سال‌های ۱۳۹۵-۱۳۹۶ اعلام می‌کنند، اما کارشناسان و سازمان‌های غیردولتی اعداد بالاتری  را تخمین می‌زنند.
در تهران به تنهایی، گزارش‌ها از ۷۰ هزار کودک کار سخن می‌گویند که بخش قابل توجهی در زباله‌گردی و مشاغل پرخطر مشغول‌اند.

بار سنگین مهاجران افغان
یکی از ابعاد برجسته و کمتر پرداخته‌شده، نقش کودکان اتباع خارجی — عمدتاً افغانستانی — است. رئیس کمیته سلامت شورای اسلامی شهر تهران اعلام کرده که حدود ۸۰ درصد از ۷۰ هزار کودک کار پایتخت، غیرایرانی و بیشتر افغانستانی هستند. گزارش‌های متعدد حاکی است که کودکان افغان در کوره‌های آجرپزی، زباله‌گردی و کارهای فصلی بیش از ایرانی‌ها در معرض خطراتی قرار دارند. برآوردهای کلی از ۱.۲ میلیون کودک کار در ایران، بخش قابل توجهی را به این گروه نسبت می‌دهد.

کاهش چشمگیر کودکان کار در جهان/ ایران بر خلاف مسیر
مهاجران افغان، که ایران میزبان میلیون‌ها نفر از آنهاست -و منابع بسیاری از کشور و مردم، در اختیار آنها قرار گرفته است و از آن بهره مند هستند-. اغلب در شرایط اقتصادی وخیم و با محدودیت‌های قانونی کار، فرزندان خود را به بازار کار می‌فرستند. این امر نه تنها چرخه فقر را تداوم می‌بخشد، بلکه چالش‌های اجتماعی و بهداشتی جدیدی ایجاد کرده است.

۴۰ تا۸۰ درصد کودکان کار، از اتباع هستند
 کار کودک در ایران آینه‌ای تمام‌نما از تقابل میان اراده جهانی و واقعیت‌های محلی است که هم وضعیت خود ایران و هم حضور اتباع افغانستانی در ای داستان تاثیرات زیادی دارد. جایی که کاهش جهانی — حاصل سیاست‌های آموزشی، حمایت اجتماعی و نظارت بین‌المللی — با فشارهای اقتصادی داخلی و منطقه‌ای  و جنگ و ... در ایران مواجه شده. این پدیده، بیش از آنکه صرفاً آماری باشد، روایت کودکی‌های دزدیده‌شده و تاثیرات اتباع بر وخیم تر شدن شرایط آمارهاست.

جهان نیمی از راه را آمده؛ ایران می‌تواند با الگوبرداری هوشمندانه، نه تنها همگام شود، بلکه الگویی برای منطقه باشد. آمار سازمان بهزیستی در سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که از کودکان کار تحت پوشش این سازمان، به طور میانگین حدود ۴۰ درصد اتباع و ۶۰ درصد ایرانی هستند، هرچند این ارقام بسته به استان متفاوت است و تنها مربوط به موارد شناسایی‌شده است.گزارش‌های پیشین، از جمله اظهارات مسئولان شورای شهر تهران، سهم کودکان غیرایرانی در برخی مناطق شهری را تا ۸۰ درصد ذکر کرده‌اند. طرح بازگردندان افعانستانی ها و توجه به وضعیت معیشت و زندگی مردم داخل کشور، از راهکارهای مهم در این عرصه اند.

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کودکان کار کودک کار سازمان ملل کودکان اتباع اتباع افغانستانی خبرفوری تابناک
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۷
انتشار یافته: ۲۴
سالار
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
1
67
پاسخ
مگه تکلیف بزرگتراشون رو مشخص کردید که حالا وجود بچه هاشون براتون ابهامه؟؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
جلوی استخدام بانوان بی حجاب در ادارات دولتی را بگیرید
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
همه جاي دنيا کودکان مهاجر پناهجو حمایت می شوند در کمپ ها پناهندگان اینجا بعضی دوستان با خشونت میگن
کودکان اخراج بشه؟
Asad
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
سیاست برای نسل بعدی بدون در نظر گرفتن نسل فعلی غلط است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
0
49
پاسخ
به خانواده هاشون در ایران زندگی میکنن و هی بچه میارن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
1
36
پاسخ
چرا اخراج نمیش؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
2
42
پاسخ
ما خودمان هزار نوع مشکلات داریم
بخصوص در تابستان با بی آبی و بی برقی گرفتاریم
این جماعت در میان بحران از جان مملکت ما چی می خوان
تشریف ببرند یک مملکت بی بحران
تشریف ببرند به مملکت خودشان و آنجا را آباد کنند
در افغانستان دیگر جنگ نیست و از کشور ما امن تر است
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
تقصیر دولت و مردمه. مردم باید تجمع و کارزار راه بندازند و از دولت مطالبه کنند که افغانها اخراج بشند‌. در شرایطی که حتی آبد و برق جیره بندیه این جماعت چی از جان ایران می‌خوان اقتصاد که نابود کردند
ايرانى
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
3
37
پاسخ
ابن جمعيت سربار كه اكثريت قاطع زاد و ولد در ايران را به خود اختصاص دادن جز بحرانى روى بحران و ضرر و زيان براى كشور نيستن عملا امنيت اقتصادى و اجتماعى كشور را بخطر انداختن موجب قهقراى فرهنگى ايران خواهند شد و علاوه بر اين باعث تغيير بافت جمعيتى ميشوند كه خطرى جبران ناپذيره شوربختانه مسئولين برنامه اى براى رد مرز ندارن بلكه ويزاهاى داده شده تحت عنوان ويزاى گردشگرى!! تا شش بار هم برايشان تمديد ميشود تا ديرتر نشده چاره اى بينديشيد كه تهديد افغانها فراتر از هر تهديدى براى ايران است
اخراج افغانى مطالبه ملى
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
افغان ها جز سود برای کشورها نیستند .در مقایسه با برای کشورها یک دهم جمعیت مهاجرشان نیستند اینقدر بی اطلاع هستيد.
اخراج افغان ها فتنه عبری واختلاف افغان ها بین دو ملت است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
3
16
پاسخ
به قول فیلم جیمز باند ایرانی ،ایرانی ها همه جا هستن بجزء ایران!!!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
چون افاغنه مثل اسرائیلی ها ، ایران را اشغال کرده اند و کار و زندگی مردم ایران را گرفته اند و ایرانی ها را آواره کرده اند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
اون شما هستید که تن به هرکاری میدید که فقط برنگردید کشورتون . هیچ ملتی در دنیا مثل شما از کشورش فراری نیست. عزت و احترام هر کسی در کشورشه . الان هم بهتره و برگزید و کشورتون آباد کنبد و بار اضافی بر مردم ایران نباشبد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
5
0
پاسخ
بچه یا باید درس بخونه، یا باید کار کنه. اشکالش چیه؟
باهر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
0
0
پاسخ
با این روند غارت مردم با تولید تورم سرسام آور که همه مردم را یارانه بگیر و کالای مرگ بگیر کرده اند و هر روز هم اوضاع را وخیم تر می کنند آیا وضع مملکت در هر موردی بهبود می یابد آن هم با تخریب گسترده در هر موضوعی و امری و بخشی ؟!!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
1
5
پاسخ
افغانی های داخل ایران عامل بدبختی همه هستند ولی اگه بتوتتد برن اروپا حداقل خودشون خوشبخت میشند و از این فلاکت و اهانت خلاص میشن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
7
0
پاسخ
به مهاجرهایی که به قانون احترام میگذارند احترام بگذارید
به پناهنده ها پناه بدهید
در توسعه و استقرار یک حکومت شایسته افغان در افغانستان همیار باشیم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
مهاجر قانونی افغان نداریم حتی اونی که برگه داره برای اقامت کوتاه مدتها. همه حضورشون غیرقانونی و باید اخراج بشن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
تمام افغانها غیر قانونی هستند ما الان شرایطمون جنگیه چطور به شما پناه بدیم. برگردید کشورتون و کشورتون بسازید. چرا بجای ساختن کشورتون از بقیه توقع دارید
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