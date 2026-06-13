احتمال شنیده شدن صدای انفجار در محدوده مبارکه

روابط‌عمومی سپاه حضرت صاحب‌الزمان(عج) استان اصفهان از احتمال شنیده‌شدن صدای انفجار کنترل شده در محدوده مبارکه و اطراف آن خبر داد.

به گزارش تابناک؛ روابط‌عمومی سپاه حضرت صاحب‌الزمان (عج) استان اصفهان از احتمال شنیده‌شدن صدای انفجار کنترل شده در محدوده مبارکه و اطراف آن خبر داد.

این انفجارات امروز شنبه ۲۳ خردادماه از ساعت ۱۱ صبح تا ۱۴ بعدازظهر انجام می‌شود و جای هیچ نگرانی برای مردم عزیز نخواهد بود.