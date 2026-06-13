احتمال شنیده شدن صدای انفجار در محدوده مبارکه
روابطعمومی سپاه حضرت صاحبالزمان(عج) استان اصفهان از احتمال شنیدهشدن صدای انفجار کنترل شده در محدوده مبارکه و اطراف آن خبر داد.
کد خبر: ۱۳۷۸۸۰۵| |
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به گزارش تابناک؛ روابطعمومی سپاه حضرت صاحبالزمان (عج) استان اصفهان از احتمال شنیدهشدن صدای انفجار کنترل شده در محدوده مبارکه و اطراف آن خبر داد.
این انفجارات امروز شنبه ۲۳ خردادماه از ساعت ۱۱ صبح تا ۱۴ بعدازظهر انجام میشود و جای هیچ نگرانی برای مردم عزیز نخواهد بود.
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