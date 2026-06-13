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فروش دارو در فضای مجازی غیرقانونی است

سرپرست دفتر بازرسی سازمان غذا و دارو با تأکید بر اینکه تاکنون به هیچ پلتفرم یا وب‌سایت عمومی مجوز فروش آنلاین دارو داده نشده است، اعلام کرد که هرگونه عرضه دارو و مکمل در فضای مجازی خارج از زنجیره رسمی داروخانه‌ها، قاچاق محسوب شده و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۷۸۷۹۷
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فروش دارو در فضای مجازی غیرقانونی است

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ دکتر سعید مهرزادی - سرپرست دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان غذا و دارو، در تشریح آخرین ضوابط و محدودیت‌های فروش اینترنتی محصولات سلامت‌محور، نسبت به خطرات تهیه دارو و مکمل از بستر‌های غیرمجاز هشدار داد.

مهرزادی با اشاره به پایش مستمر فضای مجازی و سکو‌های اینترنتی توسط این سازمان، اظهار داشت: تا این لحظه، سازمان غذا و دارو به هیچ وب‌سایت یا پلتفرم اینترنتی عمومی، مجوز فروش دارو و مکمل اعطا نکرده است. بر اساس قوانین جاری، عرضه هرگونه محصول سلامت‌محور خارج از زنجیره رسمی داروخانه‌ها، «کالای قاچاق» تلقی شده و متخلفان با برخورد‌های قانونی قاطع مواجه خواهند شد.

وی ضمن توصیه اکید به شهروندان برای پرهیز از خرید دارو و مکمل از سایت‌های اینترنتی، تصریح کرد: تنها مرجع رسمی و ایمن برای تهیه این اقلام، مراجعه حضوری به داروخانه‌هاست؛ چرا که در این بستر، اصالت و سلامت کالا تحت نظارت دقیق مسئول فنی تضمین می‌شود.

تفاوت فروش مکمل و دارو در فضای مجازی

سرپرست دفتر بازرسی سازمان غذا و دارو در خصوص فعالیت وب‌سایت‌های وابسته به داروخانه‌ها توضیح داد: برخی داروخانه‌ها صرفاً برای فروش محصولات آرایشی، بهداشتی و مکمل‌های تولید داخلی که دارای مجوز‌های لازم هستند، تاییدیه فعالیت در فضای مجازی را دریافت کرده‌اند؛ اما باید توجه داشت که این مجوز‌ها به هیچ‌وجه شامل «دارو» نمی‌شود.

آخرین وضعیت فروش آنلاین دارو

بنابر اعلام سازمان غذا و دارو؛ مهرزادی در پایان خاطرنشان کرد: موضوع فروش آنلاین دارو به دلیل حساسیت‌های بالای مربوط به ایمنی و سلامت شهروندان، در دست بررسی‌های کارشناسی قرار دارد. این سازمان در حال تدوین ضوابط دقیق است تا در صورت حصول اطمینان کامل از حفظ سلامت مصرف‌کننده، سازوکار قانونی فروش اینترنتی دارو از طریق داروخانه‌ها فراهم و ابلاغ شود.

وی تصریح کرد: تا زمان نهایی شدن و ابلاغ این دستورالعمل‌ها، هرگونه فروش دارو در بستر اینترنت ممنوع و غیرقانونی است و شهروندان باید نسبت به عواقب خرید از منابع نامعتبر هوشیار باشند.

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تهیه دارو فروش اینترنتی دارو‌ کالای قاچاق
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