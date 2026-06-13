گودرزی به تابناک خبر داد:
وزیر علوم به نشست وبیناری نمایندگان میرود
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از برگزاری جلسه وبیناری فردای مجلس با حضور وزیر علوم خبر داد.
کد خبر: ۱۳۷۸۷۹۴| |
557 بازدید
عباس گودرزی سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، از برگزاری جلسه وبیناری فردا ( یکشنبه ) با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی خبر داد.
وی گفت وزرای علوم، تحقیقات و فن آوری و آموزش و پرورش نیز میهمان جلسه فوق خواهند بود.
گودرزی گفت : در این جلسه سیاست ها ، برنامه ها و اقدامات دولت در خصوص تداوم و کیفیت فعالیت های آموزش و آزمون ها در شرایط خاص کشور بررسی خواهد شد.
گزارش خطا
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...