عباس گودرزی سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، از برگزاری جلسه وبیناری فردا ( یکشنبه ) با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی خبر داد.

وی گفت وزرای علوم، تحقیقات و فن آوری و آموزش و پرورش نیز میهمان جلسه فوق خواهند بود.

گودرزی گفت : در این جلسه سیاست ها ، برنامه ها و اقدامات دولت در خصوص تداوم و کیفیت فعالیت های آموزش و آزمون ها در شرایط خاص کشور بررسی خواهد شد.