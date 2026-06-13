نگرانی ارسلان کاظمی از وضعیت تیمملی بسکتبال
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ ارسلان کاظمی، ملیپوش بسکتبال ایران، درباره شرایط اردوی تیم ملی برای حضور در پنجره سوم انتخابی جام جهانی در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: شرایط اردوی ما هم مانند شرایط کشور است که برای همه مردم ایران به وجود آمده است. ما تمرینات خود را داریم اما از نظر ذهنی، همه مردم ایران درگیر این شرایط هستند. خوشبختانه مانولوپولوس با وجود این وضعیت به ایران آمده و کار خود را انجام میدهد و ما هم تمام تلاشمان را میکنیم.
برای صعود باید هر سه بازی پیشرو را ببریم
وی درباره وضعیت تیم ملی در مسابقات انتخابی جام جهانی گفت: یک بازی مقابل اردن داشتیم که متأسفانه آن را واگذار کردیم اما در دو دیدار برابر عراق به پیروزی رسیدیم. این بردها و باختها در مسیر تیم تأثیرگذار است و باید سه بازی پیشرو را با پیروزی پشت سر بگذاریم تا بتوانیم به صعود به جام جهانی امیدوار باشیم. البته با شرایطی که در منطقه وجود دارد، نمیدانم اصلاً این بازیها برگزار خواهد شد یا خیر.
تغییر مداوم بازیکنان تبعه تیمهای عربی مسخره است
کاظمی در مورد بازی معوقه تیم ملی و قوانین مربوط به بازیکنان تبعه عنوان کرد: بازی معوقه چالش خاصی ندارد. فقط امیدوار بودم فیبا برای بازیکنان تبعه فکری کند. قانونی که در این زمینه گذاشتهاند از نظر ما خوب است اما اینکه تیمهای عربی هر بار با یک بازیکن خارجی جدید در مسابقات حاضر میشوند، به نظر من مسخره است.
اگر بازیکنان تبعه نباشند، ایران و چین قدرتهای اصلی آسیا هستند
وی افزود: باید قانونی برای بازیکنان تبعه وجود داشته باشد و اجازه دهند هر تیم تنها یک بازیکن را برای هر رویداد در اختیار داشته باشد. برای مثال، ما دو بار با عراق بازی کردیم اما آنها هر بار بازیکن خارجی خود را تغییر داده بودند. برای این پنجره هم یک بازیکن خارجی دیگر گرفتهاند. حضور این بازیکنان باعث تغییر سیستم و تاکتیک تیمها میشود.
او تأکید کرد: امیدوارم فکری برای این موضوع شود، چرا که اگر این بازیکنان نباشند، ایران و چین سالهای زیادی قدرتهای اصلی بسکتبال آسیا هستند.
سینا واحدی در این بازیها کنار ما نیست؛ جوانترها باید بیشتر تلاش کنند
کاظمی درباره غیبت سینا واحدی نیز گفت: متأسفانه سینا واحدی که یکی از بازیکنان تأثیرگذار تیم بود دچار مصدومیت شده و در این بازیها کنار ما نخواهد بود. البته جوانان بسیار خوبی در اختیار داریم که باید تلاش بیشتری کنند و جای خالی یک یا دو مهره مهم تیم را پر کنند تا با قدرت در مسابقات حاضر شویم و بهترین نتیجه را بگیریم.
دوری دو و نیم ماهه بازیکنان از مسابقات، چالش بزرگ تیم ملی است
ملیپوش تیم ملی با اشاره به شرایط آمادگی بازیکنان اظهار کرد: مشکلی که گریبانگیر همه ما شده این است که به جز بازیکنان تیمهای استقلال و نفت، سایر نفرات حاضر در اردو حدود دو ماه و نیم است که بسکتبال سازمانیافته نداشتهاند و مسابقهای برگزار نکردهاند. این موضوع ما را عقب میاندازد و امیدوارم در ۱۰ روز باقیمانده بتوانیم این عقبماندگی را جبران کنیم، هرچند کار سختی است. بازیکن زمانی که در شرایط مسابقه قرار دارد، آمادگی متفاوتی دارد.
هنوز مشخص نیست برای میزبانی در اردن به ما اجازه بدهند
کاظمی گفت: فصل گذشته لیگ تا اواخر اردیبهشت ادامه داشت و تعدادی از بازیکنان تیم طبیعت که در مسابقات باشگاههای آسیا حضور داشتند تا اواسط خرداد درگیر رقابت بودند. به همین دلیل با آمادگی بسیار بالایی وارد اردو شدند و کار برای مربی نیز راحتتر بود. اکنون به دلیل شرایط موجود وضعیت متفاوت است. همه ما مردد هستیم که اصلاً این بازیها برگزار میشود یا خیر. قرار است در سه مسابقه پیشرو در اردن میزبان باشیم اما هنوز نمیدانیم ما را راه میدهند یا خیر.