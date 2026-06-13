هواپیمای ارتش هند سقوط کرد

هواپیمای ترابری نظامی «آنتونوف‌ای‌ان-۳۲» نیروی هوایی هند، حین فرود در ایالت آسام این کشور سقوط کرد.

هواپیمای ترابری نظامی «آنتونوف‌ای‌ان-۳۲» نیروی هوایی هند، حین فرود در ایالت آسام این کشور سقوط کرد.

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ طبق برخی گزارش‌ها، این هواپیمای ساخت روسیه در حدود ۱۰۰ کیلومتری مرز مورد مناقشه هند با چین، هنگام تلاش برای فرود در پایگاه هوایی جورهات ایالت آسام، سقوط کرد.

افسر ارشد وزارت دفاع هند سرهنگ دوم‌ام. راوات، سقوط این هواپیمای ترابری نظامی را تأیید کرد و گفت: «تلفات (این حادثه) در حال بررسی است.»