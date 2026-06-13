احتمال مرگ ۲ توله یوزپلنگ مشهور ایرانی
به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین؛ باقر نظامی مدیر ملی پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی و زیستگاههای مرتبط درباره آخرین وضعیت هلیا، یوزپلنگ ماده میاندشت و تولههایش، گفت: این موضوع حساس است و باید با دقت درباره آن اطلاعرسانی شود.
وی ادامه داد: هلیا سومین زایمان خود را تجربه کرده و در زایمانهای اول و دوم هر بار ۲ توله داشته است. احتمال بسیار زیاد این زایمان در خردادماه ۱۴۰۴ در منطقه میاندشت رخ داده و بر اساس وضعیت ظاهری و اندازه تولهها، آنها اکنون حدود یک ساله هستند.
آخرین مشاهده هلیا و تولهها در میاندشت
نظامی بیان کرد: این ۵ توله در طول یک سال گذشته در منطقه میاندشت خراسان شمالی در سلامت کامل بودند و بهصورت مرتب مشاهده میشدند. آخرین ثبت مشاهده آنها در تاریخ ۱۵ اردیبهشت امسال در بخش جنوبی میاندشت و در محدوده حفاظتگاه مشارکتی یوزکنام انجام شد.
وی افزود: پس از آن، با توجه به اینکه تولهها وارد سال دوم زندگی خود میشوند، رفتار طبیعی یوزها تغییر میکند. یوز مادر در این دوره تولهها را برای یادگیری مسیرها، زیستگاه و مهارتهای بقا به مناطق مختلف جابهجا میکند و ممکن است از محدوده اولیه خارج شوند.
حفاظتگاه مشارکتی در منطقهای با تعارضات متعدد
مدیر ملی پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی با اشاره به شرایط منطقه گفت: یوزکنام جزو مناطق تحت مدیریت رسمی سازمان حفاظت محیط زیست نیست و گروههای مردمی و انجمن صنفی قرقهای خصوصی به صورت داوطلبانه در این منطقه با وسعت بیش از ۴۰۰ هزار هکتار فعالیت حفاظتی انجام میدهند.
وی افزود: این منطقه، با وجود ارزش بالای زیستگاهی، با تعارضات زیادی مانند حضور دام، شتر، شکارچی، جاده، معدن و فعالیتهای کشاورزی مواجه است. هنوز نمیتوان درباره مرگ ۲ توله با قطعیت صحبت کرد.
احتمال از دست رفتن ۲ توله هلیا
نظامی درباره احتمال از دست رفتن ۲ توله هلیا گفت: یوزها حیواناتی مخفیکار با رفتارهای پیچیده هستند و نمیتوانیم با قطعیت اعلام کنیم که این دو توله از بین رفتهاند. در آخرین مشاهده، ۳ توله همراه هلیا دیده شدند و یکی از تولهها آثار خون روی سینه داشت که نشان میداد بهتازگی شکاری انجام دادهاند و پس از تغذیه در حال استراحت بودند.
وی ادامه داد: بعید نیست دو توله دیگر در نقطهای دیگر پنهان شده باشند یا روی لاشه شکار باقی مانده باشند. اگر در مشاهدههای بعدی نیز هلیا فقط با سه توله دیده شود، آن زمان میتوان با احتمال بالا درباره از دست رفتن دو توله صحبت کرد.
در نگهداری و جلوگیری از مرگ یوزها با چالش جدی مواجهیم
مدیر ملی پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی تأکید کرد: ما در زمینه زادآوری یوزها موفقیتهایی داشتهایم، اما در نگهداری و جلوگیری از مرگ و میر آنها با چالش جدی مواجهیم.
وی افزود: مهمترین مشکل یوزها جابهجایی زیاد بین زیستگاههاست. این جابهجاییها باعث میشود یوزها در مناطق آزاد با تهدیدهایی مانند سگهای گله، جادهها، شکارچیان و برخی تعارضات انسانی مواجه شوند، بنابراین ضرورت همکاری دستگاههای مختلف برای نجات یوز وجود دارد.
نظامی با اشاره به نقش دستگاههای دیگر در حفاظت از یوزها اظهار کرد: حفاظت از یوز یک موضوع بین دستگاهی است و سازمان حفاظت محیط زیست به تنهایی نمیتواند همه مشکلات را حل کند. موضوعاتی مانند ایمنسازی جادهها، همکاری منابع طبیعی، امور عشایری و مدیریت فعالیتهای معدنی نیازمند همراهی سایر دستگاههاست.
وی افزود: در سالهای گذشته تلفات جادهای یکی از عوامل مهم کاهش جمعیت یوزها بوده و برای کاهش این تهدید، جلسات متعددی با وزارت راه برگزار شده و ابلاغهایی برای تکمیل فنسکشی مسیرهای خطرناک انجام شده است.
همکاری جوامع محلی و حفاظت مشارکتی
نظامی خاطرنشان کرد: در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ در تمام زیستگاههای یوز از ظرفیت همیاران و جوامع محلی برای حفاظت استفاده میشود و حفاظت مشارکتی در یوزکنام نیز نقش مهمی در پایش و مراقبت از این زیستگاه دارد.
مدیر ملی پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی افزود: یوزپلنگ در تولیدمثل حیوان موفقی نشان داده، اما مسأله اصلی ما جلوگیری از مرگ و میر و حفظ تولههایی است که متولد میشوند.
اگر شرّ ِشکارچی ها کم بشه ، جاده ها فنس کشی بشه و گله های گوسفندی که سگ دارن به محل زندگیشون نرن مشکل انقراض نسلشون تا حد زیادی برطرف میشه