اعلام شرایط جدید بازنشستگی پیش از موعد زنان
بر پایه مصوبات جدید قانون جوانی جمعیت، بانوان شاغل با ۲۰ سال سابقه خدمت میتوانند زودتر از موعد معمول بازنشسته شوند.
کد خبر: ۱۳۷۸۷۸۳| |
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به گزارش تابناک به نقل از هفت صبح؛ طبق این قانون، بانوان دارای یک فرزند تا سن ۴۲ سال، دو فرزند تا سن ۴۱ سال و سه فرزند تا سن ۴۰ سالگی امکان بازنشستگی خواهند داشت. این امتیاز ویژه شامل زنان کارمند و مشمول قانون خدمات کشوری است که شرایط لازم را دارا باشند.
به گفته نمایندگان مجلس، اجرای این مصوبه در راستای سیاستهای کلی جمعیت و حمایت از خانواده بوده و بهمنظور تقویت جایگاه اجتماعی زنان و ایجاد تعادل میان مسئولیتهای خانوادگی و شغلی آنان در دستور کار مجلس و دولت قرار گرفته است.
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ببخشید بودجه اش از کجا تامین میشه؟
معلومه، از جیب من جوان، از جیب من جوانی که دارم سگدو میزنم
معلومه، از جیب من جوان، از جیب من جوانی که دارم سگدو میزنم
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۲:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
ناشناس| |
۱۲:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
تیتر خبر اعلام شرایط بازنشستگی زودتر از موعد بانوان
متن خبر : بانوانی که شرایط لازم رو داشته باشند میتونن با 20 سال بازنشسته بشن.
سوال : خوب این شرایط چیست؟
متن خبر : بانوانی که شرایط لازم رو داشته باشند میتونن با 20 سال بازنشسته بشن.
سوال : خوب این شرایط چیست؟
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۲:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
گلی که سالاری زد به سر زنان سرپرست خانوار وفرزندان یتیمشون که حق عائله مندی وکمک معیشتی رو از حقوق خرداد حذف کرد الان قراره به سر بقیه زنان بزنه ،شوهرای مرحوم ما ۳۰ سال حق بیمه ندادن که جناب عالی حق وحقوق بازماندگانشون رو زیر پا بذاری
من به صندوق بازنشستگی کشوری مراجعه کردم . میگن باید در تاریخ سوم مرداد 1403 بیست سال سابقه داشته باشی . مثلا اگر در سال 1403 سابقه 18 سال باشه . و سال 1405 سابقه 20 سال شود نمی توانید بازنشست شوید .
هر سنی اگر ۳۰ سال سابقه داشته باشی با بیست روز میشه باز خرید کنی این که از اول هم هم بود اگر تونستین با بیست سال سابقه ۳۰ روز حقوق بدین وتشویق کنید طرف بازنشسته بشه ویک جوان بیاد سرکار خوبه
فقط بازنشست کنید. حتی اگر شده قانون خاص بگیرید و کارمندان بالای ۲۵ سال را بازنشست کنید تا کسری بودجه دولت کم شود. الان ادارات از تعداد پرسنل دارن منفجر می شوند و کاری هم ندارند چون کارها الکترونیکی و غیر حضوری شده اند و با ۲۰ درصد نیروی فعلی بخش اداری کشور می چرخد.
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