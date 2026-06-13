اعلام شرایط جدید بازنشستگی پیش از موعد زنان

به گزارش تابناک به نقل از هفت صبح؛ طبق این قانون، بانوان دارای یک فرزند تا سن ۴۲ سال، دو فرزند تا سن ۴۱ سال و سه فرزند تا سن ۴۰ سالگی امکان بازنشستگی خواهند داشت. این امتیاز ویژه شامل زنان کارمند و مشمول قانون خدمات کشوری است که شرایط لازم را دارا باشند.

به گفته نمایندگان مجلس، اجرای این مصوبه در راستای سیاست‌های کلی جمعیت و حمایت از خانواده بوده و به‌منظور تقویت جایگاه اجتماعی زنان و ایجاد تعادل میان مسئولیت‌های خانوادگی و شغلی آنان در دستور کار مجلس و دولت قرار گرفته است.