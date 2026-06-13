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اعلام شرایط جدید بازنشستگی پیش از موعد زنان

بر پایه مصوبات جدید قانون جوانی جمعیت، بانوان شاغل با ۲۰ سال سابقه خدمت می‌توانند زودتر از موعد معمول بازنشسته شوند.
کد خبر: ۱۳۷۸۷۸۳
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8402 بازدید
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۱۳
اعلام شرایط جدید بازنشستگی پیش از موعد زنان

به گزارش تابناک به نقل از هفت صبح؛ طبق این قانون، بانوان دارای یک فرزند تا سن ۴۲ سال، دو فرزند تا سن ۴۱ سال و سه فرزند تا سن ۴۰ سالگی امکان بازنشستگی خواهند داشت. این امتیاز ویژه شامل زنان کارمند و مشمول قانون خدمات کشوری است که شرایط لازم را دارا باشند.

به گفته نمایندگان مجلس، اجرای این مصوبه در راستای سیاست‌های کلی جمعیت و حمایت از خانواده بوده و به‌منظور تقویت جایگاه اجتماعی زنان و ایجاد تعادل میان مسئولیت‌های خانوادگی و شغلی آنان در دستور کار مجلس و دولت قرار گرفته است.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
2
12
پاسخ
ببخشید بودجه اش از کجا تامین میشه؟
معلومه، از جیب من جوان، از جیب من جوانی که دارم سگدو میزنم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
حقوق ۲۰ روز میدن در ضمن باید بین ۱تا ۳ فرزند زیر ۱۸ سال داشته باشن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
دلتون خوشه مثلا طرف با بیست سال بازنشسته بشه 10 روز حقوق بگیره چطور میخواد زندگی کنه؟ ما دنبال کار دومیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
0
7
پاسخ
تیتر خبر اعلام شرایط بازنشستگی زودتر از موعد بانوان
متن خبر : بانوانی که شرایط لازم رو داشته باشند میتونن با 20 سال بازنشسته بشن.
سوال : خوب این شرایط چیست؟
پاسخ ها
ناشناس
| Germany |
۱۲:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
داشتن فرزندخردسال
مستمری بگیر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
0
7
پاسخ
گلی که سالاری زد به سر زنان سرپرست خانوار وفرزندان یتیمشون که حق عائله مندی وکمک معیشتی رو از حقوق خرداد حذف کرد الان قراره به سر بقیه زنان بزنه ،شوهرای مرحوم ما ۳۰ سال حق بیمه ندادن که جناب عالی حق وحقوق بازماندگانشون رو زیر پا بذاری
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
0
5
پاسخ
تامین اجتماعی چطور؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
1
3
پاسخ
من به صندوق بازنشستگی کشوری مراجعه کردم . میگن باید در تاریخ سوم مرداد 1403 بیست سال سابقه داشته باشی . مثلا اگر در سال 1403 سابقه 18 سال باشه . و سال 1405 سابقه 20 سال شود نمی توانید بازنشست شوید .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
0
5
پاسخ
هر سنی اگر ۳۰ سال سابقه داشته باشی با بیست روز میشه باز خرید کنی این که از اول هم هم بود اگر تونستین با بیست سال سابقه ۳۰ روز حقوق بدین وتشویق کنید طرف بازنشسته بشه ویک جوان بیاد سرکار خوبه
کارمند
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
0
0
پاسخ
از کی اجرایی میشه؟ شامل کارمندان دولت هم میشود؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
0
0
پاسخ
فقط بازنشست کنید. حتی اگر شده قانون خاص بگیرید و کارمندان بالای ۲۵ سال را بازنشست کنید تا کسری بودجه دولت کم شود. الان ادارات از تعداد پرسنل دارن منفجر می شوند و کاری هم ندارند چون کارها الکترونیکی و غیر حضوری شده اند و با ۲۰ درصد نیروی فعلی بخش اداری کشور می چرخد.
م.م
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
0
0
پاسخ
شامل حال تامین اجتماعی نمیشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
0
0
پاسخ
یعنی مشمول نهادهای عموممی غیر دولتی نخواهد شد
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