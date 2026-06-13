دستگیری مامورنمای اخاذ در شمیرانات تهران

پلیس تهران از دستگیری فردی خبر داد که با جعل عنوان مأمور انتظامی و تهدید کسبه در شمیرانات، اقدام به اخاذی و دریافت وجه از واحدهای صنفی می‌کرد.

به گزارش تابناک به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران بزرگ اعلام کرد: در پی دریافت اخبار و گزارش‌های مردمی درباره فعالیت فردی که با جعل عنوان مأمور انتظامی و ادعای نفوذ در نهاد‌های امنیتی و اداره اماکن اقدام به اخاذی از واحد‌های صنفی در سطح شهر تهران، به‌ویژه شهرستان شمیرانات می‌کرد، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پایگاه یکم پلیس اطلاعات فاتب قرار گرفت.

بر اساس بررسی‌های اطلاعاتی، رصد‌های میدانی و اقدامات تعقیب و مراقبت، مشخص شد متهم با روش‌هایی نظیر ادعای صدور پروانه کسب، فک پلمپ واحد صنفی و حل‌وفصل پرونده‌های صنفی، اقدام به فریب و تهدید اصناف و دریافت وجه از آنان می‌کرد.

پس از جمع‌بندی مستندات و تکمیل عملیات‌های پلیسی، متهم در حین اخاذی از یک واحد صنفی در محدوده آجودانیه شناسایی و طی عملیات ضربتی دستگیر شد. وی پس از انتقال به مقر انتظامی برای طی مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد.

معاون اماکن تهران بزرگ با هشدار به صنوف تأکید کرد: افراد مامورنما معمولاً با ایجاد رعب و تهدید و ادعای نفوذ در ادارات، قصد اخاذی دارند و کسبه باید در صورت مراجعه افراد ناشناس، ضمن عدم پرداخت وجه، حتماً کارت شناسایی و حکم مأموریت را مشاهده کرده و در صورت تردید موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.