مردان اصفهانی ۱۳۶ سال قبل روی پل خواجو
در اینجا عکسی مربوط به حدود سال ۱۲۶۹ شمسی را ملاحظه میکنید که گروهی از مردان و نوجوانان اصفهانی را بر روی سی و سه پل به تصویر کشیده است.
کد خبر: ۱۳۷۸۷۷۴| |
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به گزارش تابناک؛ در اینجا عکسی مربوط به حدود سال ۱۲۶۹ شمسی را ملاحظه میکنید که گروهی از مردان و نوجوانان اصفهانی را بر روی سی و سه پل به تصویر کشیده است.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۱۷
از همین عکسها میشه حدس زد که چقدر اوضاع کشور فلاکت بار و غم انگیز بوده است.
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ناشناس| |
۱۳:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
حالا شما برید 136 سال قبل آمریکا را ببینید. اون وقت میفهمید کی بیشتر پیشرفت کرده تازه با این همه چوب لای چرخ گذاشتن های اونا
تمدن و شهرنشینی در ایران از کی آغاز شد ؟ این مردم به اصطلاح ساکن یکی از شهرهای تاریخی و با اصالت کشور هستن!!!
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ناشناس| |
۱۲:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
بالاخره خواجو یا سی و سه پل؟
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ناشناس| |
۱۲:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
ناشناس| |
۱۲:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
من ترجیح میدم سبک لباسهامون برگردد به همان دوران. فقط کمی مرتب تر و شکیل تر از این عکس.
لباسهای محلی باید برگردند.
لباسهای محلی باید برگردند.
سی وسه پل صحیح است
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ناشناس| |
۱۲:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
همان موقع هم آب نداشته و خشک بوده چون اصفهان کلا نیمه بیابانی است
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ناشناس| |
۱۴:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
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امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...