مردان اصفهانی ۱۳۶ سال قبل روی پل خواجو

در اینجا عکسی مربوط به حدود سال ۱۲۶۹ شمسی را ملاحظه می‌کنید که گروهی از مردان و نوجوانان اصفهانی را بر روی سی و سه پل به تصویر کشیده است.

به گزارش تابناک؛ در اینجا عکسی مربوط به حدود سال ۱۲۶۹ شمسی را ملاحظه می‌کنید که گروهی از مردان و نوجوانان اصفهانی را بر روی سی و سه پل به تصویر کشیده است.