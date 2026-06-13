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مردان اصفهانی ۱۳۶ سال قبل روی پل خواجو

در اینجا عکسی مربوط به حدود سال ۱۲۶۹ شمسی را ملاحظه می‌کنید که گروهی از مردان و نوجوانان اصفهانی را بر روی سی و سه پل به تصویر کشیده است.
کد خبر: ۱۳۷۸۷۷۴
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7873 بازدید
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۱۷
مردان اصفهانی ۱۳۶ سال قبل روی پل خواجو

به گزارش تابناک؛ در اینجا عکسی مربوط به حدود سال ۱۲۶۹ شمسی را ملاحظه می‌کنید که گروهی از مردان و نوجوانان اصفهانی را بر روی سی و سه پل به تصویر کشیده است.

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مردان اصفهان سی و سه پل
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۱۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
7
62
پاسخ
از همین عکسها میشه حدس زد که چقدر اوضاع کشور فلاکت بار و غم انگیز بوده است.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
اوضاع رفاهی و فرهنگی بله ولی اوضاع فنی تخصصی معماری خیر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
0
28
پاسخ
زمان قاجار بوده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
1
23
پاسخ
قاجار چه خیانتی کرد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
16
12
پاسخ
حالا شما برید 136 سال قبل آمریکا را ببینید. اون وقت میفهمید کی بیشتر پیشرفت کرده تازه با این همه چوب لای چرخ گذاشتن های اونا
کیوان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
1
15
پاسخ
تمدن و شهرنشینی در ایران از کی آغاز شد ؟ این مردم به اصطلاح ساکن یکی از شهرهای تاریخی و با اصالت کشور هستن!!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
چون کت و شلوار نپوشیده اند دلیل نمی شود که بدوی و بی تمدن باشند. لباس سنتی مردم ایران در آن دوره این شکلی بوده است. البته در مورد وضعیت بهداشت و توسعه یافتگی شهری پیشرفتهای دهه های بعدی قابل انکار نیست.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
0
7
پاسخ
بالاخره خواجو یا سی و سه پل؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
در تیتر خواجو در متن سی و سه پل
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
این پل خواجو است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
13
2
پاسخ
من ترجیح میدم سبک لباسهامون برگردد به همان دوران. فقط کمی مرتب تر و شکیل تر از این عکس.

لباسهای محلی باید برگردند.
احمدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
0
1
پاسخ
سی وسه پل صحیح است
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
دقیقا. پل عکس، سی و سه پل است
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
5
5
پاسخ
همان موقع هم آب نداشته و خشک بوده چون اصفهان کلا نیمه بیابانی است
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
از کجا میگی هر چی عکس از قدیم دیدیم آب داشته پلها را هم برای همین ساختن نه قشنگی
علیرضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
0
6
پاسخ
اگه من اون موقع بودم انوقت تو این جور لباسی هیچ دختری بهم نگاه هم نمی کرد خدا را شکر که اون موقع نبودم
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