امیدواری پاکستان و مصر درباره مذاکرات ایران و آمریکا
طبق اعلام وزارت خارجه پاکستان، اسحاقدار و عبدالعاطی شب گذشته با هم گفتوگوی تلفنی برقرار کرد.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ معاون نخستوزیر پاکستان در حالی این رایزنی را انجام داده که کشورش نقش میانجی را در زمینه مذاکرات آمریکا و ایران ایفا میکند.
به گفته وزارت خارجه پاکستان، اسحاقدار و عبدالعاطی «در مورد آخرین تحولات اوضاع منطقه گفتوگو و از حرکت مثبت در تلاشهای دیپلماتیک جاری با هدف ارتقای صلح و ثبات منطقهای استقبال کردند.»
طبق روایت این وزارتخانه، وزرای خارجه پاکستان و مصر «ابراز امیدواری کردند که نتیجهای زودهنگام و سازنده در تعامل جاری بین ایالات متحده و ایران حاصل شود که به صلح و ثبات پایدار در منطقه کمک کند.»
دیپلماتهای ارشد اسلامآباد و قاهره، «توافق کردند که در تماس نزدیک باقی بمانند و به مشورت درباره مسائل مورد علاقه متقابل ادامه دهند.»