به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ آتش‌سوزی یک دستگاه اتوبوس مسافربری در گردنه پشته شهرستان سمیرم در حالی مهار شد که این حادثه با حضور گسترده نیرو‌های عملیاتی، هیچ‌گونه مصدومی بر جا نگذاشت.

ایرنا نوشت: حادثه آتش‌سوزی یک دستگاه اتوبوس مسافربری ساعت ۷:۱۸ روز شنبه در محدوده گردنه پشته از توابع شهرستان سمیرم به نیرو‌های امدادی و آتش‌نشانی اعلام شد.

این اتوبوس در مسیر سمیرم به بوشهر در حال تردد بود که به دلایل نامشخص دچار حریق شد و بلافاصله عملیات امدادرسانی و اطفای حریق در دستور کار نیرو‌های عملیاتی قرار گرفت.

بنا بر این گزارش، پس از دریافت گزارش حادثه، هفت واحد عملیاتی اورژانس به محل اعزام شدند تا ضمن کنترل شرایط، از گسترش آتش به بخش‌های دیگر خودرو و ایجاد مخاطرات احتمالی برای سرنشینان و سایر کاربران جاده جلوگیری شود.

نیرو‌های امدادی اعزامی پس از حضور در محل، عملیات مهار و ایمن‌سازی را آغاز کردند و موفق شدند آتش‌سوزی را در کوتاه‌ترین زمان ممکن تحت کنترل درآورند.

در این حادثه هیچ‌یک از سرنشینان اتوبوس دچار آسیب‌دیدگی نشدند و حادثه بدون تلفات جانی و مصدومیت به پایان رسید.

گردنه پشته یکی از محور‌های ارتباطی شهرستان سمیرم به شمار می‌رود که روزانه شاهد تردد انواع خودرو‌های سبک و سنگین و ناوگان حمل‌ونقل مسافری است.