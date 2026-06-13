اعلام زمان دور جدید مذاکرات لبنان و اسرائیل

یک منبع لبنانی به خبرنگار شبکه المیادین اعلام کرد که پنجمین دور از مذاکرات با طرف اسرائیلی، از تاریخ دوشنبه ۲۲ ژوئن (یکم تیرماه) در واشنگتن آغاز خواهد شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، این منبع تأکید کرد که در این دور از مذاکرات، اعضای هیئت لبنانی شامل مقامات نظامی نیز خواهند بود. دلیل این حضور، اهمیت ویژه این دور از مذاکرات برای حل و فصل مسأله خروج نیروهای صهیونیست بر اساس «مناطق آزمایشی» ذکر شده است.

این منبع لبنانی در ادامه افزود که مناطق آزمایشی، مناطقی هستند که ارتش رژیم صهیونیستی همزمان با استقرار ارتش لبنان و اجرای طرح «کنترل سلاح» توسط آن، به تدریج از این مناطق عقب‌نشینی می‌کند.

طبق گفته این منبع، در ابتدا قرار بود منطقه «بنت جبیل» به عنوان نخستین منطقه آزمایشی انتخاب شود، اما با وجود مخالفت رژیم صهیونیستی و تعلیق موقت مذاکرات، توافق نهایی بر این بود که منطقه «نبطیه» به عنوان منطقه آزمایشی انتخاب شود.

این منبع همچنین اشاره کرد واشنگتن از اعتراض دولت لبنان مطلع است و منتظر پاسخ آن قبل از شروع اجرای آتش‌بس است، زیرا «اعلامیه واشنگتن» فاقد بند شفاف و روشنی در مورد خروج کامل نیروهای رژیم صهیونیستی است.

در همین راستا، روزنامه «الأخبار» نوشت، لبنان در حال آماده‌سازی برای پنجمین دور مذاکرات در واشنگتن است. این در حالی است که لبنان شروطی را برای پیشبرد مذاکرات مطرح کرده است، از جمله این شروط برقراری کامل آتش‌بس به عنوان اولین گام پیش از هرگونه بحث، تقویت جایگاه ارتش لبنان به عنوان تنها ضامن امنیت و جلوگیری از تبدیل جنوب لبنان به فضای باز برای تجاوزات مداوم رژیم صهیونیستی است.

همزمان با این تحولات، تجاوزات رژیم صهیونیستی به لبنان ادامه دارد و دایره این حملات به شهرها و روستاهای جنوب لبنان گسترش یافته است که منجر به شهادت و زخمی شدن غیرنظامیان شده است. از سوی دیگر، یک مقام ارشد آمریکایی به خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که طرح توافق احتمالی میان ایالات متحده و ایران برای پایان دادن به جنگ در منطقه، شامل لبنان نیز خواهد شد.

وی در جریان یک تماس تلفنی با خبرنگاران گفت که این توافق شامل لبنان، ایران، کشورهای حاشیه خلیج فارس و رژیم صهیونیستی می‌شود.

چهارمین دور از مذاکرات لبنان و رژیم صهیونیستی بر سر آتش‌بس، ۱۳ خرداد با حضور هیأت‌های دو طرف در مقر وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن برگزار شد.

ژوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان پیش از شروع دور چهارم از مذاکرات اعلام کرد: «گزینه‌ای جز مذاکره نداریم» و تأکید کرد پایان جنگ از مسیر گفت‌وگو را نه تسلیم و نه امتیازدهی تلقی می‌کند.

