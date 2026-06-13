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هزینه رایگان شدن مترو و اتوبوس از کجا تأمین می‌شود؟

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص تامین منابع مالی طرح رایگان شدن مترو و اتوبوس از نهم اسفندماه ۱۴۰۴ تا پایان دهه اول محرم توضیحاتی ارائه داد.
کد خبر: ۱۳۷۸۷۵۵
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1336 بازدید
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۴
هزینه رایگان شدن مترو و اتوبوس از کجا تأمین می‌شود؟

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به پیش‌بینی منابع مالی جایگزین برای مبالغی که ناوگان حمل و نقل عمومی در مدت اخیر دریافت نکردند، اظهار کرد: از نهم اسفندماه سال گذشته استفاده از مترو و اتوبوس رایگان بود و همچنین بر اساس لایحه دو فوریتی شورا این روند تا پایان دهه اول محرم ادامه دارد.

وی با بیان اینکه عدم دریافت این مبالغ بار هزینه‌ای دارد، خاطرنشان کرد: با توجه به این موضوع قرار شد کمیسیون برنامه و بودجه به کمک معاونت مالی این رقم را محاسبه، از ردیف‌های مشخصی از بودجه کسر و برای مترو و اتوبوسرانی هزینه کند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در ادامه یادآور شد: بر این اساس شهرداری موظف می‌شود این مبلغ را هر ماه به همراه حقوق به این دو مجموعه پرداخت کند تا در اداره امور جاری با مشکل مواجه نشوند.

وی با اعلام اینکه این ردیف‌ها مشخص و آماده شده و در جلسه آینده شورا جهت تصویب ارائه خواهد شد، تصریح کرد: کل عددی که برای بلیط مترو در سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان و برای اتوبوس‌های بی‌آرتی ۵۰۰ میلیارد تومان و درمجموع سه هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است که باید هزینه این مدت از این رقم محاسبه، از ردیف‌های دیگر کسر و به بودجه این دو مجموعه اضافه شود.

آخوندی با تأکید بر اینکه پیشنهاد کمیسیون این بود که این رقم از برخی ردیف‌های حوزه حمل و نقل کسر شود، گفت: در جلساتی که در کمیته تخصیص برگزار کردیم و بررسی‌هایی که صورت گرفت، مشخص شد که برخی از ردیف‌ها عملکرد نداشتند و یا با توجه به شرایط خاص ممکن است عملکردی نداشته باشند؛ بنابراین بودجه از این ردیف‌ها کسر خواهد شد.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
3
5
پاسخ
چه مسخره بازی و کار پوپولیستی هست که حمل و نقل را رایگان کنن که چی
که اتباع و خارجی ها هم مفتی سوار بشوند
بسه بابا کارهای بدون کارشناسی
بنده
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
1
3
پاسخ
از مرغ کیلویی ۷۰۰ تومن !
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
آقا یا خانم بنده! با ادعای دروغین قیمت مرغ نمی‌توان به کرانی شدید مرغ و سایر کالاها اعتراض کرد
ناشناش
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
1
2
پاسخ
به راحتی و بدون هیچ عذری می توانند پرداخت کنند :

۱ -طبق قانون، از سهم خوب و بزرگی که بابت "" مالیات بر ارزش افزوده "" از تمامی کالا ها می گیرند .
۲ - از عوارض متنوعی که وضع می کنمد.
۳ - از فروش تراکم و ... .
۴ - سایر موارد .
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