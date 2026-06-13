قتل ناموسی زن جوان به دست شوهرش+عکس

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین؛ صبح چهارشنبه گذشته یکی از اهالی روستای پری‌آباد از توابع مشهد در تماس با پلیس ۱۱۰ مرگ وحشتناک زن جوانی را گزارش کرد که پیکر خون‌آلود وی درون منزل مسکونیش افتاده بود. به دنبال دریافت این خبر، بی‌درنگ نیرو‌های پاسگاه انتظامی سلطان‌آباد راهی منزل روستایی شدند و با مشاهده وضعیت مشکوک به جنایت، مراتب را به قاضی ویژه قتل عمد مشهد اطلاع دادند.

طولی نکشید که قاضی وحید خاکشور به همراه گروه تخصصی کارآگاهان پلیس آگاهی و عوامل بررسی صحنه جرم به طرف روستای پری آباد حرکت کردند و بدین ترتیب تحقیقات قضایی در حالی آغاز شد که طبق نظر پزشکی قانونی حدود ۲۴ ساعت از مرگ زن ۲۹ ساله می‌گذشت و آثاری از خفگی و ضربه به ناحیه سر در پیکر «فاطمه-ف» نمایان بود.

در همان بررسی‌های مقدماتی فرضیه جنایت قوت گرفت و نوک پیکان اتهام به سوی «حسین-ر» (همسر مقتول) نشانه رفت چراکه واکاوی نامحسوس مقام قضایی درباره روابط خانوادگی این زوج جوان حکایت از اختلافات شدیدی بین آنها داشت.

با لو رفتن برخی از اسرار سیاه و سوءظن‌های خیانت‌آلود، بلافاصله قاضی خاکشور دستور داد کارآگاهان عملیات ضربتی گسترده‌ای را برای دستگیری سریع متهم به قتل فراری آغاز کنند چراکه کنکاش‌های تجربی و تخصصی نشان می‌داد احتمالا جوان ۳۵ ساله (متهم به قتل) به سراغ مردی برود که به گمان او مهره اصلی بازی مرگبار خیانت در صفحه شطرنج روزگارش است.

اینگونه بود که با دستور سرهنگ جواد بیگی (رئیس پلیس آگاهی مشهد) جلسه تحلیلی و کارشناسی جرم زیر نظر سرهنگ محمدباقر پهلوان رئیس اداره جنایی آگاهی تشکیل شد و گروه تخصصی کارآگاهان با بهره‌گیری از راهنمایی‌های قاضی ویژه قتل عمد به ردزنی مرد جوانی به نام «م» پرداختند که احتمال می‌رفت «حسین-ر» (متهم به قتل) درپی یافتن او باشد.

در همین حال دامنه تحقیقات و سرنخ‌های پلیسی به بولوار توس مشهد رسید و بدین ترتیب گروه تخصصی کارآگاهان با هدایت مستقیم سرهنگ ولی نجفی رئیس دایره قتل عمد آگاهی اطراف خیابان توس ۳۲ (شهرک نوید) را در پوشش‌های مبدل به قرق خود درآوردند و با هوشیاری کامل در حالی به عملیات رصد‌های اطلاعاتی ادامه دادند که یقین داشتند متهم فراری به‌زودی از مخفیگاهش بیرون خواهد آمد.

در این شرایط بود که عصر چهارشنبه گذشته ناگهان متهم ۳۵ ساله وارد شهرک نوید شد، ولی به محض اینکه اوضاع را نامناسب دید و به یکی از نیرو‌های پلیس مشکوک شد، بی‌درنگ پا به فرار گذاشت و با ورود به کوچه پس‌کوچه‌ها تلاش کرد از چنگ قانون بگریزد. اما گروه کارآگاهان که از قبل همه راه‌های فرار احتمالی متهم را مسدود کرده بودند، در یک عملیات ضربتی او رابه دام انداختند و به شعبه ۲۵۸ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد انتقال دادند.

متهم به قتل که اکنون پای میز عدالت ایستاده بود، به قتل همسر ۲۹ ساله‌اش اعتراف کرد و گفت: وقتی متوجه روابط نامتعارف همسرم با فردی به نام «م» شدم کنترل خودم را از دست دادم. خشم و عصبانیت همه وجودم را فراگرفت به طوری که با دست گلوی همسرم را فشار دادم و سپس برای اطمینان از مرگ او چند بار سرش را به چارچوب آهنی دیوار کوبیدم.

وی ادامه داد:، اما هنوز خشم و عصبانیتم فروکش نکرده بود چراکه «م» را مهره اصلی در این بازی خیانت‌آلود می‌دانستم، بنابراین راهی شهرک نوید شدم تا او را بیابم و به قتل برسانم، اما در مسیر به دام کارآگاهان پلیس آگاهی افتادم و دستگیر شدم.

در بازرسی ازمنزل متهم به قتل که با دستور‌های ویژه قاضی وحید خاکشور صورت گرفت، ۴ دستگاه تلفن همراه متعلق به «فاطمه ف» کشف شد که اسرار سیاهی را نمایان کرد. به همین خاطر گوشی‌های مذکور برای بررسی ابعاد و زوایای پنهان این جنایت تکان‌دهنده در اختیار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت و «حسین-ر» نیز جزئیات سناریوی بازی مرگ با مهره‌های خیانت را در محل وقوع جنایت و در حضور مقام قضایی تشریح کرد.

بررسی‌های بیشتر در این باره توسط سرهنگ محمد مردادی (افسر پرونده) ادامه دارد.