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قتل ناموسی زن جوان به دست شوهرش+عکس

تحقیقات پلیس در پرونده قتل زن جوانی به دست شوهر اسرار سیاهی را برملا کرد و انگیزه این جنایت را آشکار ساخت.
کد خبر: ۱۳۷۸۷۵۰
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5545 بازدید
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قتل ناموسی زن جوان به دوست شوهرش+عکس

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین؛ صبح چهارشنبه گذشته یکی از اهالی روستای پری‌آباد از توابع مشهد در تماس با پلیس ۱۱۰ مرگ وحشتناک زن جوانی را گزارش کرد که پیکر خون‌آلود وی درون منزل مسکونیش افتاده بود. به دنبال دریافت این خبر، بی‌درنگ نیرو‌های پاسگاه انتظامی سلطان‌آباد راهی منزل روستایی شدند و با مشاهده وضعیت مشکوک به جنایت، مراتب را به قاضی ویژه قتل عمد مشهد اطلاع دادند.

طولی نکشید که قاضی وحید خاکشور به همراه گروه تخصصی کارآگاهان پلیس آگاهی و عوامل بررسی صحنه جرم به طرف روستای پری آباد حرکت کردند و بدین ترتیب تحقیقات قضایی در حالی آغاز شد که طبق نظر پزشکی قانونی حدود ۲۴ ساعت از مرگ زن ۲۹ ساله می‌گذشت و آثاری از خفگی و ضربه به ناحیه سر در پیکر «فاطمه-ف» نمایان بود.

در همان بررسی‌های مقدماتی فرضیه جنایت قوت گرفت و نوک پیکان اتهام به سوی «حسین-ر» (همسر مقتول) نشانه رفت چراکه واکاوی نامحسوس مقام قضایی درباره روابط خانوادگی این زوج جوان حکایت از اختلافات شدیدی بین آنها داشت.

با لو رفتن برخی از اسرار سیاه و سوءظن‌های خیانت‌آلود، بلافاصله قاضی خاکشور دستور داد کارآگاهان عملیات ضربتی گسترده‌ای را برای دستگیری سریع متهم به قتل فراری آغاز کنند چراکه کنکاش‌های تجربی و تخصصی نشان می‌داد احتمالا جوان ۳۵ ساله (متهم به قتل) به سراغ مردی برود که به گمان او مهره اصلی بازی مرگبار خیانت در صفحه شطرنج روزگارش است.

اینگونه بود که با دستور سرهنگ جواد بیگی (رئیس پلیس آگاهی مشهد) جلسه تحلیلی و کارشناسی جرم زیر نظر سرهنگ محمدباقر پهلوان رئیس اداره جنایی آگاهی تشکیل شد و گروه تخصصی کارآگاهان با بهره‌گیری از راهنمایی‌های قاضی ویژه قتل عمد به ردزنی مرد جوانی به نام «م» پرداختند که احتمال می‌رفت «حسین-ر» (متهم به قتل) درپی یافتن او باشد.

در همین حال دامنه تحقیقات و سرنخ‌های پلیسی به بولوار توس مشهد رسید و بدین ترتیب گروه تخصصی کارآگاهان با هدایت مستقیم سرهنگ ولی نجفی رئیس دایره قتل عمد آگاهی اطراف خیابان توس ۳۲ (شهرک نوید) را در پوشش‌های مبدل به قرق خود درآوردند و با هوشیاری کامل در حالی به عملیات رصد‌های اطلاعاتی ادامه دادند که یقین داشتند متهم فراری به‌زودی از مخفیگاهش بیرون خواهد آمد.

در این شرایط بود که عصر چهارشنبه گذشته ناگهان متهم ۳۵ ساله وارد شهرک نوید شد، ولی به محض اینکه اوضاع را نامناسب دید و به یکی از نیرو‌های پلیس مشکوک شد، بی‌درنگ پا به فرار گذاشت و با ورود به کوچه پس‌کوچه‌ها تلاش کرد از چنگ قانون بگریزد. اما گروه کارآگاهان که از قبل همه راه‌های فرار احتمالی متهم را مسدود کرده بودند، در یک عملیات ضربتی او رابه دام انداختند و به شعبه ۲۵۸ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد انتقال دادند.

متهم به قتل که اکنون پای میز عدالت ایستاده بود، به قتل همسر ۲۹ ساله‌اش اعتراف کرد و گفت: وقتی متوجه روابط نامتعارف همسرم با فردی به نام «م» شدم کنترل خودم را از دست دادم. خشم و عصبانیت همه وجودم را فراگرفت به طوری که با دست گلوی همسرم را فشار دادم و سپس برای اطمینان از مرگ او چند بار سرش را به چارچوب آهنی دیوار کوبیدم.

وی ادامه داد:، اما هنوز خشم و عصبانیتم فروکش نکرده بود چراکه «م» را مهره اصلی در این بازی خیانت‌آلود می‌دانستم، بنابراین راهی شهرک نوید شدم تا او را بیابم و به قتل برسانم، اما در مسیر به دام کارآگاهان پلیس آگاهی افتادم و دستگیر شدم.

قتل ناموسی زن جوان به دوست شوهرش+عکس

در بازرسی ازمنزل متهم به قتل که با دستور‌های ویژه قاضی وحید خاکشور صورت گرفت، ۴ دستگاه تلفن همراه متعلق به «فاطمه ف» کشف شد که اسرار سیاهی را نمایان کرد. به همین خاطر گوشی‌های مذکور برای بررسی ابعاد و زوایای پنهان این جنایت تکان‌دهنده در اختیار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت و «حسین-ر» نیز جزئیات سناریوی بازی مرگ با مهره‌های خیانت را در محل وقوع جنایت و در حضور مقام قضایی تشریح کرد.

بررسی‌های بیشتر در این باره توسط سرهنگ محمد مردادی (افسر پرونده) ادامه دارد.

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برچسب ها
قتل ناموسی جنایت صحنه جرم خیانت
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۶
انتشار یافته: ۶
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
14
19
پاسخ
حقش بود بایدتکه تکه میکردمن خودم یه زنم این جورخیانتا توکتم نمیره نون یه نفروکه باهزارمکافات درمیاره بخوری بعدبایکی دیگه بپری بایداون شوهرشم آزادکنن بدون هیچ پرسشی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
تو فک کنم فک و فامیل مرده هستی !
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
هیچکس با زن گرفتن صاحب جان و جسم اون زن نیست و ازدواج صرفا یک قرارداد باهم بودن تا مدتی که هر دو طرف بخوان هست.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
7
8
پاسخ
من نه فامیل مردم نه زن خودتوجای شوهره بذاراگه مردیوغیرت داری میتونستی تحمل کنی واقعاکه جامعه شده فحاش خانه زندگیاشده بازیچه طلاق شده صدبرابر ازدواج 1درصد
سید خلیل سجادپور دبیر گروه حوادث وزنامه خراسان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
0
1
پاسخ
سلام بر همکاران گرانقدر در تابناک
ضمن اینکه از رعایت اخلاق حرفه‌ای در باره درج منبع خبر از همه عزیزان تشکر میکنم که جز این هم از یک خبرگزاری با سابقه انتظار نمی رود اما اگر با اندکی دقت منبع اصلی خبر را که همشهری آنلاین در انتهای خبر منتشر می کند استفاده کنید بهتر است چون تولید اختصاصی خبر های حوادث روزنامه خراسان را معمولا به نقل از همشهری منتشر می کنید و بدین ترتیب منبع اصلی نادیده گرفته می‌شود. و در پایان خدا قوت به همه شما عزیزان!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
2
9
پاسخ
ازدواج قرا دادنیست تعهداخلاقی زن ومرد نسبت به هم هیچکس صاحب جان دیگری نیست میتونست مثل بچه ی آدم طلاق بگیره بعدباهرکی دلش خواست بپره مگه ازدواج پروسه ی استخدام درشرکته که قراردادی باشه ازدواج حرمت داره نگهداری ای حرمت لیاقت میخواد
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