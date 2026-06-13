جولانی: دمشق قصد مداخله نظامی در لبنان را ندارد
احمد الشرع، رئیس دوره انتقالی سوریه معروف به ابومحمد الجولانی به بحثها درباره احتمال مشارکت نظامی دمشق در تحولات لبنان پایان داد و اعلام کرد اخبار منتشرشده درباره اعزام نیرو یا ورود سوریه به عملیات نظامی در خاک لبنان «شایعه» است.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، الشرع در جریان دیدار با هیأتی از اهالی حومه دمشق گفت که سیاست کنونی سوریه بر حمایت از تلاشها برای پایان دادن به جنگ و تقویت ثبات منطقه استوار است و ورود مستقیم به درگیریها در دستور کار قرار ندارد.
او همچنین توضیح داد که در شرایط فعلی، اولویتهای دولت سوریه بر رسیدگی به مسائل انسانی و امنیتی متمرکز است؛ بهویژه پرونده آوارگان سوری در لبنان که به گفته او حدود یک میلیون و چهارصد هزار نفر را شامل میشود.
وی تأکید کرد که بازگشت امن و سازمانیافته این افراد نسبت به موضوعاتی مانند ترسیم مرزها در اولویت قرار دارد.
این اظهارات پس از مطرح شدن برخی گمانهزنیها درباره احتمال ایفای نقش نظامی سوریه در لبنان و نیز برخی اظهارات دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا درباره فشار بر حزبالله مطرح شد.
در همین چارچوب، منابع رسمی سوری نیز اعلام کردند دمشق هیچ درخواست رسمی از سوی آمریکا برای مداخله نظامی در لبنان دریافت نکرده است.
این منابع افزودند: رویکرد سوریه نسبت به لبنان بر تشدید کنترل مرزی، مقابله با قاچاق و تقویت هماهنگی امنیتی با دولت لبنان متمرکز است و هیچ برنامهای برای انجام عملیات نظامی مستقیم در خاک لبنان وجود ندارد.