پیشبینی رگبار باران در شمال غرب و شمال شرق کشور
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ سازمان هواشناسی امروز (شنبه) برای مناطقی از شمال غرب و شمال شرق کشور، همچنین ارتفاعات برخی مناطق استانهای شمالی رگبار باران همراه با رعد و برق پیشبینی کرد.
امروز (شنبه) در استانهای اردبیل، نیمه شمالی استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، ارتفاعات مازندران و گلستان، در برخی ساعات رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در مناطق مستعد گاهی گردوخاک پیش بینی میشود.
این شرایط فردا (یکشنبه) در نیمه شمالی استانهای اردبیل آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، روزهای دوشنبه و سه شنبه در شمال غرب، شمال شرق و سواحل خزر تداوم خواهد داشت.
در پنج روز آینده در شمال شرق، شرق، بخشهایی از مرکز و دامنههای جنوبی البرز مرکزی و شرقی در بعضی ساعات باد نسبتا شدید تا شدید، گاهی خیزش گرد و خاک پیش بینی میشود.
طی سه روز آینده خلیج فارس و دریای عمان مواج است.
امروز آسمان تهران صاف، در برخی ساعتها وزش باد شدید همراه با گرد و خاک است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۳۶ و کمینه دمای آن به ۲۶ درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد رسید.