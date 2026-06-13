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چرا دانشگاهها خلوت تر شده‌اند؟

تأثیر کاهش جمعیت در آمار و ارقام مدارس و دانشگاه‌ها مشهود است. تعداد دانشجویان در حال کمتر شدن است و برخی رشته‌ها که قبلا مورد توجه بودند این روزها دیگر متقاضی ندارند.
کد خبر: ۱۳۷۸۷۴۰
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1803 بازدید
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۷
چرا دانشگاهها خلوت تر شده‌اند؟

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین؛ معاون آموزشی وزارت‌علوم دلایل این وضعیت را تشریح کرده است.

قطعی اینترنت و کاهش رتبه

بخشی از سخنان ابوالفضل واحدی به تشریح آسیب‌هایی اختصاص داشت که قطعی اینترنت به دانشگاه‌ها وارد کرد.

او گفت: «آموزش عالی برای ادامه فعالیت، نیازمند اینترنت است. در همان شروع جنگ هم دانشجویان بین‌الملل ما دچار مشکل شدند. چند هزار مقاله که تولید شده بود و می‌توانست رتبه علمی ما را بیشتر کند، فرصت ثبت را از دست داد. در آینده هم باید آماده باشیم که اگر دچار چالش شدیم، مسیر دانشگاه‌ها برای ارتباط با اینترنت جهانی را باز نگه داریم.» معاون آموزش وزارت علوم گفت: «رتبه جهانی دانشگاه‌های ما قبلا ۱۴ و در سال گذشته ۱۵ بوده، اما امسال به‌دلیل قطعی اینترنت، تحریم‌ها، نبود امکانات آزمایشگاهی و مشکلات دیگر به ۱۸ رسید. تمام این کاهش رتبه جهانی ناشی از قطعی اینترنت نیست، اما اگر اینترنت وصل بود می‌توانستیم تا حدی جلوی آن را بگیریم.»

کمترین دانشجویان در سال ۱۴۰۰

کاهش تعداد دانشجویان از سال‌های دهه ۹۰ آغاز شد و با بعضی نوسان‌ها همچنان ادامه پیدا کرده تا جایی که اکنون به نسبت ۱۰ سال قبل بیشتر از یک میلیون نفر از مجموع دانشجویان در حال تحصیل کاسته شده است.

ابوالفضل واحدی، معاون آموزشی وزارت علوم دراین‌باره به همشهری گفت: «در آمار سال ۹۴ تعداد دانشجویان ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر بود؛ البته نوسان‌هایی داشته و در سال ۱۴۰۰ به حداقل خود یعنی ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر رسید و پس از آن اندکی افزایش داشت. در آخرین محاسبه قطعی که مربوط به سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ است، ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر دانشجو شمارش شدند که کاهش قابل‌توجهی را نشان می‌دهد.»

او در تشریح تغییر گرایش نسل جوان به کسب مدرک دانشگاهی تأکید کرد: «قبلا توسعه تعداد رشته‌ها بیشتر عرضه محور بوده و به ظرفیت کلاس و تعداد هیأت علمی بستگی داشته است؛ در نتیجه به این نقطه رسیده‌ایم که رشته‌هایی داریم که بیش از ۵۰ درصد فارغ‌التحصیلانش بیکار هستند و در سطح جامعه از هر۱۰‌بیکار، ۴ نفر دارای مدرک دانشگاهی هستند.» در حال حاضر، ۲‌میلیون دانشجو در مقطع کارشناسی، ۴۵۰‌هزار نفر در مقطع کاردانی، ۵۰۰ هزار نفر در مقطع کارشناسی ارشد و ۱۴۰‌هزار نفر در مقطع دکتری مشغول تحصیل هستند. بررسی شرکت‌کنندگان در کنکور هم حاکی از کاهش داوطلبان شرکت کننده در رشته‌های ریاضی و تجربی به نسبت داوطلبان رشته‌های انسانی است.

ورودی مهر یا بهمن ماه

آزمون سراسری دانشگاه‌ها در روز‌های ۲۹ و ۳۰ مرداد ماه برگزار خواهد شد و مشخص نیست که نتیجه آن تا اول مهر اعلام شود. واحدی دراین‌باره گفت: ۲ سناریوی احتمالی برای اعلام نتایج وجود دارد: در سناریوی نخست ممکن است نتایج تا حدود نیمه آبان‌ماه اعلام شود که در این صورت، مشابه سال‌های گذشته نیمسال اول به‌صورت فشرده برای دانشجویان جدید برگزار خواهد شد. اما اگر اعلام نتایج به آذرماه موکول شود، عملا امکان برگزاری نیمسال اول برای دانشجویان جدید وجود نخواهد داشت و ورود این دانشجویان به دانشگاه‌ها از نیمسال دوم انجام می‌شود.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
0
15
پاسخ
سطح آموزش پایین،کاهش جمعیت،نرخ بالای بیکاری تحصیلکردگان،عدم وجود امنیت شغلی،درآمد پایین شغلهای تخصصی و مهندسی. بازم هست شما بگید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
0
18
پاسخ
وقتی بازار کار نیست و وقتی با سهمیه از هر رقم شانس گرفتن نتیجه از زحمت هات نیست خوب معلومه دیگه.
سعید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
0
12
پاسخ
درس الکی و بی خروجی فقط پول مفت ریختن تو جیب دانشگاه هاست
سعید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
0
10
پاسخ
وقتی مدرک میگیری چیزی بلد نیستی چه فایده ای دارد دانشگاه ها باید از تئوری به عملی تغییر کننده مدرک کاغذی بی ارزش است هر جا برای کاری میری سوابقی میخواهند که باید 10 سال کار کرده باشی یا نابغه باشی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
باید کلاسهای تئوری یک سوم ودوسوم عملی واقعی باشه مثلا فوق لیسانس حسابداری داری اما بلد نیستی یه سند بزنی با یک نرم ازار کارکنی ای کاش هرترم یک نرم افزار اموزش میدادن حد اقل ترسمان بریزه بقیه رشته ها هم همینطور
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
0
10
پاسخ
من فارغ التحصیل دو تا دانشگاه دولتی شهر تهران هستم با مدرک فوق لیسانس، کلا خیلی بشه 40 تومن حقوق میگیرم و تازه من در مقایسه با بقیه ی کسانی که باهاشون همکلاسی بودم وضعم خیلی بهتره...اونوقت برادرم ویزیتور دستمال کاغذی و پوشک بچه است، ماهی 120 میلیون تومن درآمد داره با مدرک دیپلم. تو این مملکت درس خوندن واقعا واقعا تلف کردن عمر و جوانی است، اشتباه محض. فقط و فقط باید بری دنبال دلالی و شغل های کاذب اگر واقعا میخوای ایران بمونی.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
0
7
پاسخ
بعد 18سال با فوق لیسانس بیکار شدم کارمند دانشگاههی بودم که تعطیل شد الان حدود 3ساله دنبال بیمه بیکاریم که ندادن توسن بالا نه اونقدر بیمه دارم که بازنشسته بشم وسنم هم چند سال مونده تا بازنشسته بشم از همه جاموندم وکاری هم بلد نیستم ای کاش میرفتم دنبال کار ازاد ومغازه داری الان به خواری نمیافتادم
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