تاکتیک وارونه ترامپ برای پنهان کردن تمایل به توافق!

آدام شیف، سناتور دموکرات کالیفرنیا اظهارات ترامپ دربارۀ اشتیاق ایران برای توافق را تاکتیک وارونۀ او برای کتمان اشتیاق خودش دانسته است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ آدام شیف، سناتور دموکرات کالیفرنیا اظهارات ترامپ دربارۀ اشتیاق ایران برای توافق را تاکتیک وارونۀ او برای کتمان اشتیاق خودش دانسته است.

او گفت، هربار که رئیس‌جمهور دربارۀ اشتیاق شدید ایران برای توافق صحبت می‌کند، در واقع دارد اشتیاق شدید خودش برای رسیدن به توافق را لو می‌دهد.

مشکل اینجاست که وقتی رئیس‌جمهور اعتبار خود را با گفتن دروغ‌های پشت سر هم در طول این دوره و دورۀ قبلی ریاست‌جمهوری‌اش هدر می‌دهد، مردم آمریکا دیگر واقعاً نمی‌دانند چه زمانی باید حرف‌های او را باور کنند.