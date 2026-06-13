تیم ملی والیبال ایران در سومین مسابقه خود در لیگ ملت‌ها مقابل آرژانتین به برتری رسید.

تیم ملی والیبال ایران در سومین دیدار خود از لیگ ملت‌‌های ۲۰۲۶ از ساعت ۲:۳۰ بامداد امروز شنبه ۲۳ خرداد در برزیل به مصاف تیم ملی آرژانتین رفت و با نتیجه ۳ بر صفر به برتری رسید.

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، مرتضی شریفی، پوریا حسین خانزاده، علی حاجی پور، عرشیا بهنژاد، محمود ولیزاده، یوسف کاظمی و محمدرضا حضرت پور (لیبرو) بازیکنان شروع کننده ایران در بازی مقابل آلبی سلسته بودند.

شاگردان روبرتو پیاتزا، این بازی را کاملا متفاوت با ۲ دیدار قبلی آغاز کردند و در تلاش بودند با ثبت نخستین پیروزی خود از بار ۲ شکست متوالی مقابل برزیل و بلغارستان خارج شوند.

اگرچه برتری مطلق در دفاع روی تور در ۲ ست نخست، متعلق به آرژانتین بود اما ایران در حمله، قوی‌تر و در کل، کم اشتباه‌تر ظاهر شد و ۲۵ بر ۲۳ و ۲۵ بر ۱۹ به پیروزی رسید. آرژانتینی‌ها در پایان ست دوم ۷ امتیاز مستقیم از دفاع روی تور کسب کرده بودند در حالی که این آمار در تیم ایران، صفر بود.

ست سوم با پیشتازی حریف آمریکای جنوبی آغاز شد اما حملات و سرویس‌های موثرتر، برتری را در امتیازات پایانی از آن ایران کرد. شاگردان پیاتزا در نهایت ۲۵ بر ۲۳ برنده این ست و ۳ بر صفر بازی شدند تا نخستین پیروزی خود در لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ با قاطعیت ثبت کرده باشند.

داورانی از مکزیک و اسپانیا، قضاوت این بازی را بر عهده داشتند. هم زبانی بازیکنان آرژانتین با داوران این دیدار، یک امتیاز روانی مثبت برای این تیم به حساب می‌آمد.

دو تیم، پیش از این، ۱۹ بار در میادین رسمی مقابل یکدیگر قرار گرفته‌ بودند که حاصل آن ۱۰ پیروزی برای ایران و ۹ برد برای آرژانتین بوده است.

چهارمین و آخرین بازی تیم ملی ایران در هفته نخست لیگ ملت‌ها، یک‌شنبه ۲۴ خرداد، ساعت ۱۷:۳۰ مقابل بلژیک، تیم تازه‌وارد به مسابقات خواهد بود.

تیم ایران در هفته دوم VNL در فرانسه به ترتیب با فرانسه، آمریکا، ژاپن و کوبا (۳ تا ۷ تیر) روبرو خواهد شد.

نتایج دیدارهای روز گذشته به شرح زیر است:

برزیل ۳ – بلژیک یک (۲۵ بر ۱۹، ۲۳ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۵ و ۲۵ بر ۲۰)

کانادا ۳ – فرانسه یک (۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۱۸، ۲۱ بر ۲۵ و ۲۷ بر ۲۵)

اوکراین ۳ – کوبا صفر (۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۲۰ و ۲۵ بر ۱۶)

ژاپن ۳ – لهستان ۲ (۲۵ بر ۲۱، ۲۱ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۱، ۲۲ بر ۲۵ و ۱۷ بر ۱۵)

بلژیک یک – صربستان ۳ (۱۸ بر ۲۵، ۲۶ بر ۲۴، ۲۱ بر ۲۵ و ۲۲ بر ۲۵)

آلمان صفر – آمریکا ۳ (۲۲ بر ۲۵، ۱۵ بر ۲۵ و ۲۰ بر ۲۵)

برنامه سایر دیدارهای امروز شنبه به شرح زیر است:

ساعت ۳ بامداد؛ ترکیه – فرانسه

ساعت ۱۲؛ چین – ژاپن

ساعت ۱۵:۳۰؛ کوبا – اسلوونی

ساعت ۱۷:۳۰؛ برزیل – صربستان

ساعت ۲۲؛ بلغارستان – آرژانتین

ساعت ۲۳:۳۰؛ کانادا – آمریکا