بکام و تام کروز در آخرین افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶
حضور دیوید بکام و تام کروز (ستاره هالیوود) در جایگاه ویژه استادیوم سوفای برای تماشای بازی آمریکا - پاراگوئه، سومین و آخرین افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶
کد خبر: ۱۳۷۸۷۲۵| |
5226 بازدید
گزارش خطا
کاملترین برنامه جام جهانی ۲۰۲۶ از افتتاحیه تا فینال/ روز، ساعت و ورزشگاه میزبان + جدول اصلی مسابقات
اختصاصی تابناک/ برنامه فیفا برای حضور تیم ملی در آمریکا؛ منتفی شدن ویزای ساعتی و نگرانی از کارشکنی میزبان!
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...