بکام و تام کروز در آخرین افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶

حضور دیوید بکام و تام کروز (ستاره هالیوود) در جایگاه ویژه استادیوم سوفای برای تماشای بازی آمریکا - پاراگوئه، سومین و آخرین افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶