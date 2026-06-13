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بکام و تام کروز در آخرین افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶

حضور دیوید بکام و تام کروز (ستاره هالیوود) در جایگاه ویژه استادیوم سوفای برای تماشای بازی آمریکا - پاراگوئه، سومین و آخرین افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶
کد خبر: ۱۳۷۸۷۲۵
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5226 بازدید
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بکام و تام کروز در آخرین افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
1
9
پاسخ
اینهمه خوش تیپی یه جا !!!
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# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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