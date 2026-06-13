ساعت ۱۰ میلیاردی قلعهنویی سوژه طنز شد! + عکس
ساعت ۱۰ میلیاردی امیر قلعهنویی در فوتوشوتهای جام جهانی سوژه شد.
کد خبر: ۱۳۷۸۷۱۶| |
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به گزارش تابناک، انتشار تصاویر رسمی امیر قلعهنویی در حاشیه فوتوشوت جام جهانی ۲۰۲۶، سوژه تازهای را در فضای مجازی ایجاد کرد؛ ساعتی که روی مچ سرمربی تیم ملی ایران دیده میشود و از مدلهای لوکس برند رولکس است.
بنا بر اعلام صفحات فضای مجازی، این ساعت از برند لوکس و مطرح رولکس معروف به مدل “Smurf” است. به دلیل ترکیب رنگ آبی پودری (Vibrant Blue) در صفحه و بزل که تداعیکننده شخصیتهای کارتونی اسمورف است، این نام روی آن ماندگار شد. در حال حاضر قیمتی بین ۴۰ تا ۵۰ هزار دلار دارد.
در این حال، کاربران فضای مجازی با طراحیهایی با این تصاویر شوخی کردند:
واضحه!
الان بهتر شد!
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۷
اصلن فک کنم ساعت را برعکس انداخته. پیچ ساعت به بیرون باید باشه نه ب بالا
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۲:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
خوب بنده خدا به آروزش رسیده
گناه داره اینقد سر به سرش نذارید
درسته مربی گری بلد نیست ولی آبرومون رو خوب بلده ببره
گناه داره اینقد سر به سرش نذارید
درسته مربی گری بلد نیست ولی آبرومون رو خوب بلده ببره
خدا همه مون رو عاقبت بخیر کنه
خیلی بده یه آدم تو این سن و سال و ب عنوان نماینده مردمی با بیش از 3000 سال قدمت و تمدن اینجوری مضحکه خاص و عام بشه
خیلی بده یه آدم تو این سن و سال و ب عنوان نماینده مردمی با بیش از 3000 سال قدمت و تمدن اینجوری مضحکه خاص و عام بشه
رئیس فدراسیون با اون رفتارهای چیپش، مربی تیم ملیش هم میشه این آقا
آدم باید ذهنش ثروت مند باشه وگرنه پول زیاد، مدرک بالا، جایگاه شغلی بالا، تیپ خوب و ... داشتن به معنی ثروت مند بودن نیست.
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