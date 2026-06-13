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ساعت ۱۰ میلیاردی قلعه‌نویی سوژه طنز شد! + عکس

ساعت ۱۰ میلیاردی امیر قلعه‌نویی در فوتوشوت‌های جام جهانی  سوژه شد.
کد خبر: ۱۳۷۸۷۱۶
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15744 بازدید
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۱۷

ساعت ۱۰ میلیاردی قلعه‌نویی سوژه طنز شد! + عکس

به گزارش تابناک، انتشار تصاویر رسمی امیر قلعه‌نویی در حاشیه فوتوشوت جام جهانی ۲۰۲۶، سوژه تازه‌ای را در فضای مجازی ایجاد کرد؛ ساعتی که روی مچ سرمربی تیم ملی ایران دیده می‌شود و از مدل‌های لوکس برند رولکس است.

بنا بر اعلام صفحات فضای مجازی، این ساعت از برند لوکس و مطرح رولکس معروف به مدل “Smurf” است. به دلیل ترکیب رنگ آبی پودری (Vibrant Blue) در صفحه و بزل که تداعی‌کننده شخصیت‌های کارتونی اسمورف است، این نام روی آن ماندگار شد. در حال حاضر قیمتی بین ۴۰ تا ۵۰ هزار دلار دارد.

در این حال، کاربران فضای مجازی با طراحی‌هایی با این تصاویر شوخی کردند:

 واضحه!

الان بهتر شد!

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
3
19
پاسخ
ساعتش با ارزشتر از خودشه
معین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
0
6
پاسخ
اصلن فک کنم ساعت را برعکس انداخته. پیچ ساعت به بیرون باید باشه نه ب بالا
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
به جای دست چپ، به دست راست بسته
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
2
9
پاسخ
خوب بنده خدا به آروزش رسیده
گناه داره اینقد سر به سرش نذارید
درسته مربی گری بلد نیست ولی آبرومون رو خوب بلده ببره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
2
9
پاسخ
چقدر مردم ایران کوچیک شده که این ندید بدید شده مربی تیم ملی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
1
8
پاسخ
خدا همه مون رو عاقبت بخیر کنه
خیلی بده یه آدم تو این سن و سال و ب عنوان نماینده مردمی با بیش از 3000 سال قدمت و تمدن اینجوری مضحکه خاص و عام بشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
1
6
پاسخ
کاش دو زار مربی گری هم بلد بودی...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
1
6
پاسخ
آبرو بر بزرگ
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
1
8
پاسخ
رئیس فدراسیون با اون رفتارهای چیپش، مربی تیم ملیش هم میشه این آقا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
1
5
پاسخ
آدم باید ذهنش ثروت مند باشه وگرنه پول زیاد، مدرک بالا، جایگاه شغلی بالا، تیپ خوب و ... داشتن به معنی ثروت مند بودن نیست.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
1
7
پاسخ
بابا یکی این بنده خدا رو جمعش بکنه
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# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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