به گزارش تابناک، انتشار تصاویر رسمی امیر قلعه‌نویی در حاشیه فوتوشوت جام جهانی ۲۰۲۶، سوژه تازه‌ای را در فضای مجازی ایجاد کرد؛ ساعتی که روی مچ سرمربی تیم ملی ایران دیده می‌شود و از مدل‌های لوکس برند رولکس است.

بنا بر اعلام صفحات فضای مجازی، این ساعت از برند لوکس و مطرح رولکس معروف به مدل “Smurf” است. به دلیل ترکیب رنگ آبی پودری (Vibrant Blue) در صفحه و بزل که تداعی‌کننده شخصیت‌های کارتونی اسمورف است، این نام روی آن ماندگار شد. در حال حاضر قیمتی بین ۴۰ تا ۵۰ هزار دلار دارد.

در این حال، کاربران فضای مجازی با طراحی‌هایی با این تصاویر شوخی کردند:

واضحه!

الان بهتر شد!