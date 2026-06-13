امیر قطر و «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا درباره نتایج رایزنی‌ها و تفاهم حاصل شده بین آمریکا و جمهوری اسلامی ایران که منجر به پیشرفت در تفاهم ارائه شده در چارچوب روند مذاکرات شده است، گفت و گو کردند.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا از خبرگزاری قطر (قنا)، «تمیم بن حمد آل ثانی» ‌ امیر قطر روز جمعه با «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا تماس تلفنی برقرار کرد.

در این تماس تلفنی، آنها علاوه بر آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی به ویژه تحولات مربوط به تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش در منطقه، روابط استراتژیک بین دو کشور و راه‌های حمایت و تقویت آن را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

در این زمینه، امیر قطر و رئیس جمهور آمریکا نتایج رایزنی‌ها و تفاهم حاصل شده بین آمریکا و جمهوری اسلامی ایران را که منجر به پیشرفت در تفاهم ارائه شده در چارچوب روند مذاکرات شده است، بررسی کردند.

رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد که تفاهم حاصل شده با مشارکت و حمایت تعدادی از کشورهای برادر و دوست از جمله قطر، مورد توافق همه طرف‌های ذیربط قرار گرفته است، در حالی که تلاش‌ها برای نهایی کردن رویه‌ها در آماده‌سازی برای اعلام مقدمات امضای توافق‌نامه ادامه دارد.

از سوی دیگر، تمیم بن حمد آل ثانی با استقبال از تلاش‌های دولت قطر برای حل اختلافات از طریق گفت و گو و روش‌های مسالمت‌آمیز بر حمایت دولت قطر از هر آنچه که امنیت و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی را تقویت کند و فرصت‌های صلح و همکاری بین کشورهای منطقه را افزایش دهد، تاکید کرد.

«شهباز شریف» نخست وزیر پاکستان جمعه شب ۲۲ خرداد ۱۴۰۵ در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: در بحبوحه افزایش تلاش‌های میانجیگری پاکستان، ما کاملاً از کارزار بی‌وقفه انتشار اطلاعات نادرست توسط عناصری که می‌خواهند توافق صلح را خراب کنند، آگاه هستیم.

وی افزود: می‌توانیم تایید کنیم که متن نهایی و مورد توافق طرفین برای صلح حاصل شده است و پاکستان اکنون با هر دو طرف برای نهایی کردن مراحل بعدی همکاری نزدیکی دارد.

شهباز شریف تاکید کرد صلح هرگز تا این حد نزدیک نبوده است.

همچنین یک منبع آگاه به خبرنگار ایرنا گفت که سناتور «محمد اسحاق دار» معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان در ادامه پیشبرد روند میانجی گری بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا، جمعه شب عازم ژنو سوئیس می‌شود.