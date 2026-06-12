به گزارش تابناک به نقل از مهر، خبرگزاری رویترز به نقل از چهار منبع گزارش داد که امارات متحده عربی با آزادسازی ۱۰ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران موافقت کرده است.

بر اساس این گزارش، تاکنون بیش از ۳ میلیارد دلار از این مبلغ در اختیار ایران قرار گرفته است.

رویترز جزئیات بیشتری درباره سازوکار آزادسازی این منابع مالی یا زمان‌بندی پرداخت بخش باقی‌مانده آن منتشر نکرده است.

این ادعای رویترز درحالی مطرح می شود که خبرنگار مهر پیشتر گزارش داده بود که خبر منتشر شده مبنی بر انتقال ۳ میلیارد دلار پول از امارات یه ایران توسط هواپیمایی امارات کذب است و هیچ گونه منابع مالی مسدودشده ایران تاکنون آزادسازی نشده است.

پیشتر نیز برخی رسانه‌ها مدعی شده بودند که علت اعلام توقف آتش از سوی ایران انتقال پیام آمریکایی ها توسط هیئت قطری در ۸ ژوئن (۱۸ خرداد) مبنی بر مهار اسرائیل در لبنان و همزمان انتقال ۳ میلیارد دلار از طریق هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ اماراتی از مبدا ابوظبی به مقصد تهران بوده است.

این خبر مدعی شده بود این هواپیما علی رغم محدودیت‌های هوایی اتخاذ شده ساعت ۱۳ به وقت تهران در فرودگاه مهرآباد فرود آمد.