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کد خبر: ۱۳۷۸۷۰۴
بازدید: ۳۴۸۹
نظرات: ۱

عکس: گورستان‌های «کوم‌الشقافه»، آیینه‌ای از آیین‌های تدفین در دوران روم

گورهای زیرزمینی تاریخی «کوم‌الشقافه» در منطقه کارموز شهر اسکندریه مصر، با ساختار و تزئینات منحصربه‌فرد خود، اطلاعات ارزشمندی درباره آیین‌ها و سنت‌های تدفین در دوره امپراتوری روم ارائه می‌دهند.

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برچسب‌ها:
عکس تاریخی گورستان‌ کوم‌الشقافه اسکندریه مصر
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
نظرات شما
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۳ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۴۱
مصر باستان استاد
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