عکس: گورستانهای «کومالشقافه»، آیینهای از آیینهای تدفین در دوران روم
گورهای زیرزمینی تاریخی «کومالشقافه» در منطقه کارموز شهر اسکندریه مصر، با ساختار و تزئینات منحصربهفرد خود، اطلاعات ارزشمندی درباره آیینها و سنتهای تدفین در دوره امپراتوری روم ارائه میدهند.
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برچسبها:عکس تاریخی گورستان کومالشقافه اسکندریه مصر
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