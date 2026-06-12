عکس: گورستان‌های «کوم‌الشقافه»، آیینه‌ای از آیین‌های تدفین در دوران روم

گورهای زیرزمینی تاریخی «کوم‌الشقافه» در منطقه کارموز شهر اسکندریه مصر، با ساختار و تزئینات منحصربه‌فرد خود، اطلاعات ارزشمندی درباره آیین‌ها و سنت‌های تدفین در دوره امپراتوری روم ارائه می‌دهند.