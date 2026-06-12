توضیح بقائی درباره توئیت عراقچی
به گزارش تابناک، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه در گفتوگوی تلویزیونی با بیان اینکه طبیعی است که در هر روند دیپلماتیک و مذاکرهای هر طرف سعی میکند روایت خود را داشته باشد و ما همیشه سعی کردیم که روایت مان مبتنی بر واقعیت باشد و نکات را به صورت شفاف به مردم اعلام کردهایم، ادامه داد : از همان ابتدای شروع روند مذاکرات به میانجیگری پاکستان ما مواضع خود را بیان کردیم و گفتیم که چه مواردی از نظر ما اساسی و خط قرمز است و در واقع مواضع ما در این زمینه ثابت بوده است.
این دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران گفت: آنچه که آقای عراقچی امروز بعد از ظهر در صفحه توییت خود منتشر و مطرح کردند ،ما در چند هفته گذشته به شکلهای مختلف تکرار کردهایم، اینکه ما به تفاهم خیلی نزدیک هستیم نکته جدیدی نیست و من قبلاً هم عرض کردم که این امکان وجود داشت که چند هفته قبل این تفاهم انجام شود ولی مشکلی وجود دارد این است که طرف مقابل دائم مواضع خود را تغییر میدهد، اظهار نظرهای ضد و نقیضی مطرح میکند،موارد جدیدی را اضافه میکند که همه این مسائل باعث میشود کل روند دیپلماتیک طولانی شود.
سخنگوی وزارت خارجه در ادامه با بیان اینکه بعضا میبینیم طرف مقابل اتهاماتی را علیه ما مطرح میکند و ایران را به عدم حسن نیت متهم میکند، گفت: برای همه روشن است که کدام طرف حسن نیت داشته است و کدام طرف حسن نیت نداشته است و این آمریکا بوده که همیشه به روندهای دیپلماتیک خیانت کرده است.
سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سوال مجری شبکه خبر مبنی براین که علی رغم صحبتهای شما در توییت امروز بعد از ظهر آقای عراقچی ادبیات جدیدی را در ارتباط با مذاکرات مشاهده کردیم و آیا این ادبیات ربطی به ضرب العجلهایی دارد که طرف مقابل تعیین کرده است، و ما پیش از این در مصاحبههایی که با شما داشتیم چنین ادبیاتی را شاهد نبودیم ؟ خاطرنشان کرد : مطلقاً ربطی به این ضرب الاجلها ندارد.
وی ادامه داد: حدود چند هفته پیش نیز که آقای عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان تهران آمده بودند و مذاکرات برقرار بود من در مصاحبهای که با صداوسیما داشتم ،گفتم که توافق خیلی دور و خیلی نزدیک است، در مصاحبهای که اخیرا نیز با شبکه سی ان ان داشتم ،تاکید کردم که این مذاکرات به دلیل رفتارهای غیر متعارف مقامات آمریکایی به نوعی به بازی مار و پله تبدیل شده است به این صورت که خیلی جاها به تفاهم میرسیم ولی یکدفعه به دلیل رفتارهای طرف مقابل برمیگردیم به پلههای پایینتر .
بقایی در پاسخ به اصرار مجری شبکه خبر مبنی بر اینکه آنچه که ما امروز در توییت آقای عراقچی دیدیم یک ادبیات متفاوت بود، گفت: روند دیپلماتیک از حدود دو ماه پیش شروع شده است و ما با حسن نیت و رویکرد مسئولانه و با هدف اینکه به تفاهم برسیم وارد این روند شدهایم، الان هم در اکثر موارد تفاهم صورت گرفته است در مراحل پایانی جمعبندی در خودمان هستیم.
وی ادامه داد: نکتهای که آقای عراقچی مطرح کردند دقیق است.
بقائی با بیان اینکه ما تلاش کردیم منافع ملی کشور را از طریق روند های دیپلماتیک محقق و به نتیجه برسانیم، خطاب به اصرار مجری صدا و سیما در مورد ادبیات توییت عراقچی گفت: من فکر میکنم شما حساسیت بیش از حد روی این ادبیات نشان میدهید، شما باید به این موضوع توجه داشته باشید که ما وقتی وارد یک روند دیپلماتیک میشویم آیا میخواهیم به نتیجه برسیم یا نه ؟ ما در راستای حصول نتیجه و تامین منافع ملی مذاکره میکنیم، قطعاً از تجارب قبلی درس میگیریم ولی قرار نیست که دائم یک ادبیات را تکرار کنیم.
بقائی با بیان اینکه ما با واقع نگری مسائل را رصد میکنیم و به پیش میبریم در ارتباط با اظهارات معاون رئیس جمهور آمریکا بعد از توییت عراقچی گفت: ما دست بسته نیستیم ،ما نیز با رصد مواضع طرف مقابل مواضع خود را اعلام میکنیم، الان که من با شما صحبت میکنم جلسه نهادهای ذربط در حال برگزاری ست و ما بدون توجه به مواضع و رویکردهای طرف مقابل عمل نمیکنیم و و در تصمیم گیریها اینها مورد توجه قرار میگیرد.
سخنگوی وزارت خارجه در ادامه گفتگوی خود با شبکه خبر در پاسخ به این سوال که آیا ما تاییدیههای لازم را در داخل کشور در ارتباط با متن توافق گرفته ایم گفت: ما در این فرایند قرار داریم.
وی در همین ارتباط توضیح داد: روند تصمیم گیری در کشور ما کاملا مشخص است باید مراجع و بخشهای تصمیم گیر در این ارتباط به اجماع نظر برسند و این یک روند منطقی است که در حال انجام است.
این دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به این سوال که آیا متنی که در فضای رسانهای ای کشور در مورد متن توافق منتشر شده است درست است؟ گفت: اولاً باید در نظر داشته باشه که به خاطر حساسیت موضوع خبرنگاران و رسانهها به صورت طبیعی به دنبال این باشند که از ابزارهای خود برای رسیدن به اطلاعات در این مورد استفاده کنند ، این چیز عجیبی نیست و این در رسانههای غربی و هم چنین داخلی ایران انجام میشود، ما یک پویای ارزشمندی را در رسانه داخلی خود شاهد هستیم اما هیچ کدام از این مطالب که منتشر شده است را من از لحاظ رسمی نمیتوانم تایید کنم.
سخنگوی وزارت خارجه ادامه داد: هر زمان که لازم باشد و به جمعبندی نهایی برسیم ،این موضوع را اعلام میکنیم و این به این معنا نیست که مردم محرم نیستند و نباید اینگونه بیان شود که وزارت خارجه مردم را محرم نمیداند.
بقائی همچنین در ارتباط با اخبار منتشر شده مبنی بر اینکه احتمالاً در روزهای یکشنبه و یا دوشنبه یادداشت تفاهم بین ایران و آمریکا امضا میشود؟ گفت: من در حال حاضر نمیتوانم در مورد جزئیات نظر قطعی بدهم و این جزئیات بستگی به این موضوع دارد که روند به چه شکلی پیش برود و ما باید منتظر بمانیم که تصمیم نهایی اتخاذ شود.