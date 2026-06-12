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وزیر خارجه پاکستان عازم ژنو می‌شود

یک منبع آگاه به خبرنگار ایرنا گفت که سناتور «محمد اسحاق دار» معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان در ادامه پیشبرد روند میانجی گری بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا، عازم ژنو سوئیس می شود.
کد خبر: ۱۳۷۸۶۹۵
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وزیر خارجه پاکستان عازم ژنو می‌شود

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، این منبع آگاه در اسلام‌آباد جمعه شب ۲۲ خرداد ۱۴۰۵ افزود ‌که اسحاق دار بزودی عازم ژنو می شود.

وی تاکید کرد ‌که پیشبرد روند میانجی گری و هماهنگی برای یک تفاهم احتمالی میان طرفین مذاکرات، در دستور کار سفر وزیر امور خارجه پاکستان به ژنو قرار دارد.‌

به گزارش ایرنا، ساعاتی قبل معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان و همتای سوئیسی وی، ضمن بررسی آخرین تحولات پیرامون چشم انداز تفاهم بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا، از پیشرفت های اخیر استقبال کردند.

وزیر امور خارجه سوئیس از نقش میانجیگرانه پیشرو پاکستان در حمایت از تعامل دیپلماتیک و تلاش های آن در کمک به پیشبرد پیشرفت به سوی صلح و ثبات در منطقه و فراتر از آن قدردانی کرد.

همزمان «شهباز شریف» نخست وزیر پاکستان جمعه شب ۲۲ خرداد ۱۴۰۵ در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: در بحبوحه افزایش تلاش‌های میانجیگری پاکستان، ما کاملاً از کارزار بی‌وقفه انتشار اطلاعات نادرست توسط عناصری که می‌خواهند توافق صلح را خراب کنند، آگاه هستیم.

وی افزود: می‌توانیم تایید کنیم که متن نهایی و مورد توافق طرفین برای صلح حاصل شده است و پاکستان اکنون با هر دو طرف برای نهایی کردن مراحل بعدی همکاری نزدیکی دارد.

شهباز شریف تاکید کرد صلح هرگز تا این حد نزدیک نبوده است.

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