به گزارش تابناک، حسن منصوری در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به آتش‌سوزی ظهر امروز ۲۲ خرداد در مرکز توانبخشی «امید» در شهرستان مسجدسلیمان اظهار کرد: در پی این حادثه بلافاصله سه تیم عملیاتی از پایگاه‌های «شهدای عنبر»، «سه‌راهی لالی» و «شعبه مسجدسلیمان» به منطقه اعزام شده‌اند و عملیات امداد و نجات انجام شد.

وی با اشاره به حساسیت بالای عملیات افزود: نیروهای هلال‌احمر هماهنگ با آتش‌نشانی، اورژانس و بهزیستی، برای کنترل اوضاع و حفظ سلامت مصدومان تلاش کردند و در نهایت امداد و نجات پایان یافت.

منصوری گفت: در این حادثه ۱۰ مصدوم به مراکز درمانی منتقل شده‌اند که ۲ مصدوم از این تعداد با آمبولانس‌های هلال‌احمر اعزام شدند.