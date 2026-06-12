آتشسوزی شدید در مرکز توانبخشی مسجدسلیمان
معاون امداد و نجات جمعیت هلالاحمر خوزستان از مصدوم شدن ۱۰ نفر در پی آتشسوزی مرکز توانبخشی «امید» مسجدسلیمان خبر داد.
کد خبر: ۱۳۷۸۶۸۶| |
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به گزارش تابناک، حسن منصوری در گفتوگو با ایسنا با اشاره به آتشسوزی ظهر امروز ۲۲ خرداد در مرکز توانبخشی «امید» در شهرستان مسجدسلیمان اظهار کرد: در پی این حادثه بلافاصله سه تیم عملیاتی از پایگاههای «شهدای عنبر»، «سهراهی لالی» و «شعبه مسجدسلیمان» به منطقه اعزام شدهاند و عملیات امداد و نجات انجام شد.
وی با اشاره به حساسیت بالای عملیات افزود: نیروهای هلالاحمر هماهنگ با آتشنشانی، اورژانس و بهزیستی، برای کنترل اوضاع و حفظ سلامت مصدومان تلاش کردند و در نهایت امداد و نجات پایان یافت.
منصوری گفت: در این حادثه ۱۰ مصدوم به مراکز درمانی منتقل شدهاند که ۲ مصدوم از این تعداد با آمبولانسهای هلالاحمر اعزام شدند.
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