امیر دریادار حبیب الله سیاری، رییس ستاد ارتش تایید کرد پس از حمله نیروی هوایی ارتش - در دهم اسفند 1404- به پایگاه آمریکا در قطر هنوز از سرنوشت خلبانان سوخو 24 آگاهی نداریم. این ها خلبانان دو فروند بمب افکن سوخو 24 فنسر ارتش بودند و از پایگاه هوایی شیراز و در ارتفاع پایین برای بمباران پایگاه العدید به پرواز درآمدند و در 30 کیلومتری هدف، توسط جنگندهای اف 15 قطری رهگیری شدند. مشخص نیست این خلبانان موفق به ایجکت شده‌اند یا به شهادت رسیدند.