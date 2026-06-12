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تعداد بازدید : 9754
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کد خبر:۱۳۷۸۶۸۱
کد خبر:۱۳۷۸۶۸۱
36387 بازدید
نظرات: ۴۱
نبض خبر

سرنوشت مبهم خلبانان ایرانی که به آمریکایی‌ها حمله کردند

امیر دریادار حبیب الله سیاری، رییس ستاد ارتش تایید کرد پس از حمله نیروی هوایی ارتش - در دهم اسفند 1404- به پایگاه آمریکا در قطر هنوز از سرنوشت خلبانان سوخو 24 آگاهی نداریم. این ها خلبانان دو فروند بمب افکن سوخو 24 فنسر ارتش بودند و از پایگاه هوایی شیراز و در ارتفاع پایین برای بمباران پایگاه العدید به پرواز درآمدند و در 30 کیلومتری هدف، توسط جنگندهای اف 15 قطری رهگیری شدند. مشخص نیست این خلبانان موفق به ایجکت شده‌اند یا به شهادت رسیدند.
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برچسب‌ها:
نبض خبر نیروی هوایی ارتش ویدیو جنگ رمضان سوخو 24 حبیب الله سیاری
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲۷
در انتظار بررسی: ۶
انتشار یافته: ۴۱
محسن
|
Germany
|
۲۱:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۲
5
143
پاسخ
الان اعلام میکنید انشالله ک زنده باشن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
من از طرف از ارتش از شما عذر خواهی میکنم که زودتر اعلام نکردن !!!
ناشناس
|
France
|
۲۱:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۲
9
177
پاسخ
به همین سادگی هیچ خبری نداریم،مگه میشه؟
زصا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۲
27
106
پاسخ
یعنی خلبانان قطری اینقدر قوی هستند که مثل اب خوردن هواپیماهای ما را سرنگون می کنند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
نخیر هواپیماشون پیشرفته تر و بروز تره سوخو ۲۴ مال ۴۰ سال پیش است و از رده خارج است اما اف ۱۵ ئی استرایک ایگل بروز رسانی شده سال ۲۰۲۲ است حتی اف ۳۵ هم باید بهش احترام بگذارد.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
کاش میشد قبل حرف زدن یه جو فکر کرد ! یه اطلاعاتی راجع به سوخو 24 فنسر کسب میکردی و همینطور 1ف15 خودت متو.جه میشدی و جوابتو میگرفتی .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۲
25
131
پاسخ
این که خیلی برای ایران افت دارد که نیروی هوایی اش توان مقابله با قطر را هم ندارد!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
خب هیچ تعجبی نداره که وقتی متاسفانه نیروی هوایی ما همچنان از امکانات 50 سال پیش استفاده میکنه و نیروهای هوایی کشورهای همسایه به روز شدند
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۲
80
56
پاسخ
باید قطر رو با خاک یکسان میکردید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۲
5
175
پاسخ
واقعا چرا کسی چیزی نمیگه؟
امریکا اینقدر برای خلبانانش دست و پا میزنه
بعد اینجا هیچ کس هیچی نمیگه
فقط مواردی مطرح میشه که بشه روش مانور تبلیغاتی داد
واقعا غم انگیزه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
آمریکا دقیقا می داند خلبانش کجاست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۲
6
145
پاسخ
این اتفاق چرا تازه در موردش اطلاع رسانی کردید؟؟ خلبان‌ها ا ول کردید به امان خدا؟؟؟ سرخود که پرواز نکردن برن حتما رئیسی فرماندهی امر کرده چرا تا آلان هیچی گفته نشده؟؟؟ عجب
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۲
5
72
پاسخ
عجب!!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۲
4
41
پاسخ
!!
محمدm
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۲
6
161
پاسخ
در ایام جنگ قطر اعلام کرد که دو سوخو ۲۴ ایرانی رو منهدم کرده
چرا هیچ کدام از رسانه های داخلی ایران پیگیر حال خلبان های ایرانی در این مدت طولانی نبود
بالاخره با توجه به انهدام جنگنده ها اون ها یا اسیر شدن یا شهید ولی کسی در رسانه ها به فکر اون ها نبود
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