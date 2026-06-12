نبض خبر
سرنوشت مبهم خلبانان ایرانی که به آمریکاییها حمله کردند
امیر دریادار حبیب الله سیاری، رییس ستاد ارتش تایید کرد پس از حمله نیروی هوایی ارتش - در دهم اسفند 1404- به پایگاه آمریکا در قطر هنوز از سرنوشت خلبانان سوخو 24 آگاهی نداریم. این ها خلبانان دو فروند بمب افکن سوخو 24 فنسر ارتش بودند و از پایگاه هوایی شیراز و در ارتفاع پایین برای بمباران پایگاه العدید به پرواز درآمدند و در 30 کیلومتری هدف، توسط جنگندهای اف 15 قطری رهگیری شدند. مشخص نیست این خلبانان موفق به ایجکت شدهاند یا به شهادت رسیدند.
گزارش خطا
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برچسبها:نبض خبر نیروی هوایی ارتش ویدیو جنگ رمضان سوخو 24 حبیب الله سیاری
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الان اعلام میکنید انشالله ک زنده باشن
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ناشناس| |
۱۱:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
یعنی خلبانان قطری اینقدر قوی هستند که مثل اب خوردن هواپیماهای ما را سرنگون می کنند
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ناشناس| |
۱۰:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
ناشناس| |
۱۱:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
این که خیلی برای ایران افت دارد که نیروی هوایی اش توان مقابله با قطر را هم ندارد!
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ناشناس| |
۱۱:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
واقعا چرا کسی چیزی نمیگه؟
امریکا اینقدر برای خلبانانش دست و پا میزنه
بعد اینجا هیچ کس هیچی نمیگه
فقط مواردی مطرح میشه که بشه روش مانور تبلیغاتی داد
واقعا غم انگیزه
امریکا اینقدر برای خلبانانش دست و پا میزنه
بعد اینجا هیچ کس هیچی نمیگه
فقط مواردی مطرح میشه که بشه روش مانور تبلیغاتی داد
واقعا غم انگیزه
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ناشناس| |
۱۰:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
این اتفاق چرا تازه در موردش اطلاع رسانی کردید؟؟ خلبانها ا ول کردید به امان خدا؟؟؟ سرخود که پرواز نکردن برن حتما رئیسی فرماندهی امر کرده چرا تا آلان هیچی گفته نشده؟؟؟ عجب