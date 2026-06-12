عکس: ترامپ توئیت عراقچی را بازنشر کرد!

به گزارش تابناک، پس از آن که وزیر امور خارجه کشورمان، سید عباس عراقچی، از تفاهم نامه اسلام آباد در شبکه اجتماعی ایکس توضیحاتی ارائه کرد، ازدونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا تصویری از پیام وی را در صفحه خود در تروث سوشال منتشر کرد.