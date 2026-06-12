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پاسخ به ادعای نبویان درباره تنگه هرمز

عضو کمیته رسانه تیم مذاکره کننده ایرانی در پاسخ به ادعای نبویان نماینده مجلس درباره تنگه هرمز گفت: براساس متن تفاهم، کشورها برای عبور از تنگه هرمز هزینه پرداخت خواهند کرد.
کد خبر: ۱۳۷۸۶۷۰
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پاسخ به ادعای نبویان درباره تنگه هرمز

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، امیرحسین یزدان‌پناه عضو کمیته رسانه‌ای تیم مذاکره کننده در واکنش به ادعاهای نبویان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: تنگه هرمز هرگز به وضعیت قبل از جنگ برنمی‌گردد پای آن خون دادیم.

وی افرود: آقای نبویان متأسفانه برخی بخش‌های متن را نمی‌خواند و از آن عبور می‌کند. بر اساس متن نهایی، تردد در مسیر دریای عمان و خلیج فارس باید بر اساس ترتیباتی که ایران ایجاد می‌کند، انجام شود.

یزدان پناه گفت: تعیین مسیر تردد و دریافت هزینه درقبال خدمات و بیمه و ... جزئی از ترتیبات عبور از تنگه است‌.

وی افزود: هیچ کشتی نظامی از تنگه هرمز عبور نخواهد کرد و فقط کشتی های تجاری با تحت ترتیبات و نظارت ایران امکان تردد دارند.

گفتنی است، پیش از این محمود نبویان نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس، با انتقاد از پیش‌نویس توافق احتمالی، آن را دارای ابهاماتی خواند و مدعی شد، توافقی که در آن بازگشایی تنگه‌ هرمز در ازای لغو محاصره بدون اعمال حاکمیت ایران و بدون اخذ عوارض و اجازه‌ تردد کشتی‌های تمام کشورهای دنیا بدون محدویت، ابهام در زمان توافق نهایی (این ابهام باعث دبه کردن دشمن در اجرای توافق وعدم وصول ایران به منافعش در توافق می‌شود)، ابهام در منابع و مصارف صندوق بازسازی ۳۰۰میلیارد دلاری، ابهام در لغو تحریم‌ها، مشروط کردن استفاده صلح‌آمیز هسته‌ای مانند تولید برق و رادیو دارو به رضایت آمریکا ، رقیق کردن مواد هسته‌ای برای اعتماد سازی و تضمین توافق به قطعنامه‌ الزام شورای امنیت باشد، خلاف منافع ملی است.

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ایران آمریکا مذاکره توافق تنگه هرمز تیم مذاکره کننده
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱۸
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
0
5
پاسخ
چرا اصل متن را منتشر نمی کنید
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# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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